Assista o Lyric video de “Um amor pra durar”, da cantora Ana Clara

PUBLICIDADE

Hoje, a cantora e sambista Ana Clara apresenta o lyric video de “Um amor pra durar” em seu canal no YouTube.

A faixa é parte do repertório do recém-lançado EP “Fã Declarada”. O trabalho conta com cinco canções repaginadas do projeto “Bate-Bola” e com toda a percussão que o samba pede.

Apresentado em agosto, o EP “Fã Declarada” é mais um “esquenta” para a gravação do novo DVD de Ana Clara, que promete surpreender em estilo, letras, melodias e cenários. A faixa-tema une sentimentos que o samba e o pagode sabem levar com maestria, são os de amor, aceitação e pluralidade. Como representante intrínseca dos gêneros, a cantora uniu todas essas sensações e as apresentou no apaixonante clipe de sua mais nova música, “Fã declarada”. Com letra romântica e batida envolvente, a faixa não só irá embalar histórias de amor, como também colocará os casais apaixonados para dançar. O clipe já pode ser visto.

Assim como será o DVD, o EP “Fã Declarada” foi produzido por ninguém menos que Prateado, que trouxe sua experiência e talento para o repertório e as melodias das canções.