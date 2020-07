Assista à apresentação de Elton John no Rio de Janeiro, gravada em 1995, que já está disponível

PUBLICIDADE

O vídeo da apresentação de Elton John no Rio de Janeiro, em 25 de julho de 1995, completa 25 anos e é disponibilizada digitalmente pela primeira vez.

A coletânea “Elton John: Classic Concert Series”, que traz shows raros do arquivo do cantor, chega em apoio ao Fundo de Emergência COVID-19, da Elton John AIDS Foundation. A fundação tem o objetivo de continuar a prevenção do HIV e cuidar das pessoas mais vulneráveis do mundo durante a pandemia de COVID-19.

Existem 37 milhões de pessoas vivendo com HIV em todo o mundo e que não podem perder os ganhos que tiveram no controle da epidemia de Aids durante esse período. Saiba mais em: http://www.ejaf.org . Acompanhe as datas de lançamento dos próximos shows completos: “Madison Square Garden, NYC / 2000”, em 1º de agosto; e “The Great Amphitheatre, Ephesus, Turkey / 2001”, em 8 de agosto.