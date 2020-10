As superestrelas Tini e Alejandro Sanz colaboram em um novo e sentimental single, “Un beso en Madrid”

PUBLICIDADE

A cantora, compositora, atriz e superstar argentina TINI retorna hoje com a estreia monumental de um dos singles mais importantes de sua carreira, “Un beso en Madrid”, ao lado do artista espanhol multiplatinado e vencedor do GRAMMY, Alejandro Sanz. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/UnBesoEnMadridPR .

O single foi escrito pelos dois artistas, junto com Andrés Torres e Mauricio Rengifo, que também atuaram como produtores, ao lado de Alfonso Pérez e Chris Hierro. “Un Beso en Madrid” segue “Duele”, o hit mais recente de TINI, e convida os ouvintes a vivenciar uma magnífica história de amor perdido na capital espanhola. A comovente letra brilha graças à inegável química entre TINI e Sanz, que entregam suas vozes esplêndidas em um dueto que transborda de calor, suavidade e nostalgia. O vídeo mostra o casal de ex-namorados quando eles se encontram para passar um dia na cidade com seus amigos. As cenas etéreas e emocionais, que caracterizam o trabalho do conceituado diretor Nuno Gomes, incluem memórias românticas do casal, dando vida à história na tela. Assista aqui:

Para TINI colaborar com Alejandro Sanz nesta música é um sonho que se tornou realidade, já que Sanz é uma das figuras mais respeitadas da música latina. O lendário cantor e compositor é um dos artistas latinos mais vendidos de todos os tempos e ajudou a preencher a lacuna entre Espanha e América, graças à sua influência global. Ao longo de sua carreira, Sanz recebeu quatro prêmios GRAMMY e 24 Latin GRAMMYS. Além disso, a ,Academia Latina de Gravação recentemente o premiou com uma de suas distinções mais prestigiadas, nomeando-o “Persona del Año” (Pessoa do Ano), em 2017.

Por sua vez, TINI já acumula até o momento 5,3 bilhões de visualizações combinadas de áudio e vídeo, além de ter colaborado com algumas das estrelas mais talentosas da música latina da atualidade, incluindo Sebastián Yatra, Karol G, Reik, Mau e Ricky, KHEA e Greeicy. Entre 2019 e 2020, ela fez diversos concertos pela América Latina e Europa com sua bem-sucedida turnê “Quiero Volver” e se juntou a Alejandro Sanz como jurada da nova temporada de “La Voz“, na Espanha.