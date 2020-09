As Baías apresentam a canção e o videoclipe de “Coragem”, com participação de Mc Rebecca

PUBLICIDADE

O grupo musical As Baías, composto pelas cantoras e compositoras Raquel Virgínia, Assucena Assucena e pelo cantor, compositor e produtor Rafael Acerbi, acaba de lançar a segunda música do projeto “Respire & Coragem”. Desta vez, a música divulgada que fecha o trabalho é “Coragem”, que conta com feat da artista Mc Rebecca. O single foi escrito pelos cantores Gaab e Day. Já a produção ficou por conta de Pablo Bispo, Ruxell e Serginho Santos. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ CoragemPR .

A música traz consigo diversas influências pop, com batidas de funk, que tornam a música dançante e cheia de animação. A letra fala sobre a importância de enfrentarmos nossos medos e correr atrás dos nossos objetivos com muita coragem. A canção marca, junto com “Respire” (feat com Rincon Sapiência, lançada no último dia 4 de setembro), o início de uma nova era cheia de novidades do grupo.

“Foi maravilhoso! Eu amo quando aparecem oportunidades diferentes e inovadoras durante o meu trabalho. Lembro que quando vi a letra, me identifiquei de cara! Acredito que o nome do single já diz muito sobre essa parceria: “Coragem” para algo novo e para se arriscar. Eu adorei!”, disse Rebecca.

O clipe conta com direção de Rafael Carvalho, que também dirigiu o primeiro vídeo do projeto, “Respire”. Para “Coragem”, o diretor comenta que trouxe elementos do pop, além de contar uma história que também tem links narrativos com o primeiro videoclipe. Assista agora:

“No clipe de ‘Coragem’, fazemos um link com ‘Respire’, onde também temos esse clima de natureza, porém no led. Trouxemos o rosa como elemento de cor muito forte, até transformando essas paisagens em um rosa artificial. Temos o elemento espelho como a autoaceitação. Como uma metáfora de que precisamos de coragem para nos olharmos no espelho e vermos quem realmente somos. É como um show pop, um ballet de luzes, acting e movimento de câmera onde, além das Baías, contamos com a incrível participação da Mc Rebecca. Foi um super prazer poder fazer parte deste projeto tão especial e com tanta gente talentosa”, disse Rafael Carvalho.

“Sempre fui uma enorme fã da Mc Rebecca e poder ter a oportunidade de trabalhar com ela, que é uma mulher tão talentosa e sinônimo de poder e força, é muito especial. O resultado tá demais. Estou muito animada com este novo momento”, disse Raquel.

“Estou muito feliz com este projeto, que foi feito com muitas semanas de um trabalho muito intenso e que assim como todos os nossos trabalhos têm um significado imenso. Demais poder ter a Rebecca ao nosso lado, que é sinônimo de empoderamento e luta para muitas mulheres”, disse Assucena Assucena.

“Muito animado com este projeto e com mais este lançamento. Sem dúvidas, é uma nova era muito especial e com muitas novidades por vir. Espero que o público curta”, disse Rafael Acerbi.

Este é só o início de uma nova era do trio, que atualmente possui mais de 150 mil ouvintes só no Spotify, mais de 8 milhões de views em seus clipes no YouTube e milhares de fãs pelas redes sociais.