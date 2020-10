Artista circense vai às redes para apresentar o mais novo espetáculo da Cia Circo Rebote

PUBLICIDADE

Sozinha em cena e numa performance gravada para uma apresentação online, a artista circense Erika Mesquita vai às redes no dia 26 de novembro (quinta-feira), às 20h, para lançar Titânia, a mais nova criação da Cia Circo Rebote (DF), inspirada nas strongwomen do século passado. Após o lançamento, o evento continua num bate-papo com a artista e com a dramaturga do espetáculo, Ana Flávia Garcia, sobre a criação e a concepção da personagem. A transmissão vai ocorrer pelo canal no Youtube da companhia e pela página no Facebook.

Contemplado com o Prêmio Funarte de Estímulo ao Circo 2019, o espetáculo celebra a força feminina explícita na figura da Mulher Forte (Strongwomen) e se inspira em algumas mulheres que deram vida à tipologia desta personagem, durante meados do século XIX e começo do século XX, tais como Minerva (1869 – 1923), Vulcana (1874 – 1946), Charmion (1875 – 1949) e Sandwina (1884 – 1952). Acrobatas, atletas, trapezistas, ainda realizavam números nos quais erguiam homens sobre as cabeças, dobravam vergalhões de ferro e quebravam blocos de concreto. Se apresentavam em circos, cabarés Vaudeville, teatros e espetáculos de rua, realizando performances circenses e demonstrações de força extrema. Em Titânia, portanto, Erika Mesquita resgata o clima do gênero vaudeville e a imagem da Mulher Forte e monta um espetáculo que rompe com o estereótipo da mulher ideal: frágil, servil, delicada e submissa; para trazer à tona o feminino forte e valente, cuja força não apenas rompe com um parâmetro estético, mas impele o público a rever sua referência de mulher e feminilidade.

Artista circense há 18 anos, Erika Mesquista é cofundadora da Cia. Circo Rebote, renomada companhia circense do Distrito Federal com 15 anos de atuação e com expressão internacional, tendo levado seus espetáculos por todo o Brasil e em mais de 10 países. Também é produtora do importante FestiRua (Festival Internacional de Artistas de Rua de Brasília), que durante suas três edições trouxe aos espaços públicos da capital federal diversas apresentações de grupos nacionais e internacionais, atuando como um ambiente de debate, exposição da diversidade de grupos e performers, e ampliação das linguagens artísticas de rua. Com a Cia. Circo Rebote, Erika aprofundou sua pesquisa na comédia física e na palhaçaria para a criação dos espetáculos Tome sua Poltrona (2008) e Columpio (2009). O trabalho da artista ainda conta com uma série de performances aéreas, como o número de corda marinha em balanço Nuvem, projeto contemplado com o Prêmio Funarte/Petrobrás Carequinha de Estímulo ao Circo 2011.

No novo espetáculo, além de trazer sua experiência com a dramaturgia circense e suas habilidades com as mais diversas técnicas, como acrobacia aérea, demonstrações de força, manipulação de bambolês, equilibrismos e dança, a artista ainda conta com a colaboração de Ana Flávia Garcia, que recebeu o Prêmio Sesc do Teatro Candango, na categoria de Melhor Dramaturgia, pela espetáculo CRIA. O trabalho em conjunto foi desenvolvido ao longo do ano de 2020, sendo iniciado ainda antes da pandemia e finalizado de forma remota, trazendo um novo olhar e uma nova contribuição para o trabalho de dramaturgia que vinha sendo desenvolvido pela Cia Circo Rebote.

Nesse sentido, outro desafio foi a recriação do espetáculo para o ambiente das redes sociais virtuais, devido às medidas de isolamento impostas pelo Covid-19. Segundo a artista, “pensado incialmente para ser realizado em diferentes praças da Região Centro-Oeste, ou seja, em áreas abertas, com a vinda do Covid o espetáculo teve que ser todo reestruturado para uma apresentação online, o que nos colocou a questão de tradução das linguagens das ruas para as redes”. Futuramente, passado este momento crítico mundial, o espetáculo buscará meios para voltar ao formato original, em especial pela circulação em festivais presenciais de nível regional, nacional e internacional.

Espetáculo: Titânia (Cia Circo Rebote)

Dia: 26/11/2020 (quinta-feira)

Hora: 20h

Onde: no Youtube, canal da Cia Circo Rebote (https://www.youtube.com/c/circorebote) e no Facebook (www.facebook.com/Cia.CircoRebote)