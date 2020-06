Artista brasiliense Piettro e drag-artista Fontana lançarão videoclipe no dia dos namorados

Quem conhece as performances de Piettro e da drag brasileira que é sensação na Suécia, a bela Fontana, sabe que com eles não dá para ficar parado. Afinal, Fontana conquistou o público sueco em 2015 quando venceu o programa Idol Revanschen na maior emissora de TV deste país com seu talento artístico. No Brasil, nem se fala. Já Piettro é de Brasília, mas ganhou a admiração em todo o país tupiniquim com suas canções que mesclam pop e funk. Seus shows e videoclipes energéticos são de colocar todo mundo para dançar, até dentro de casa.

Os dois artistas resolveram se unir dentro de casa em fevereiro de 2020, antes da quarentena. E, agora, eles finalizam um videoclipe especial que será lançado no dia dos namorados, 12 de junho (sexta-feira). A canção Body trará para o público muita energia em tempos de pandemia. Os solteiros também poderão curtir e rebolar muito. O videoclipe poderá ser conferido, na data, no canal do artista Piettro no Youtube: https://www.youtube.com/channel/UChiSHfZw8Uirn-1KoJNlKWQ.

Ela é uma definição do empoderamento LGBTQA+, ativista feroz que inspira todas as cores do arco-íris. O sucesso de Fontana começou no Brasil e foi para o mundo. Não à toa, ela percorreu, em 2019, sete países da Europa com a turnê Stilettos On e foi recebida pessoalmente e homenageada pelo presidente da Islândia. Há sete anos, a artista vive em Estocolmo (Escandinávia). Uma “explosão de glitter”, – como definiu a mídia nacional -, que fez e faz história por onde passa. Dentro do seu vasto currículo, a musa já trabalhou com o grupo ABBA, abriu show da Spice Girl Mel C e lançou uma música com o maior compositor da história do Eurovision, Bobby Ljunggren. Foi, ainda, semifinalista do programa Sweden’s Got Talent e a host do maior evento latino da Europa, o Brazilian Day. Seu último single, Be A Star, foi mencionado na edição americana da Billboard (tabela musical padrão dos Estados Unidos). Recentemente, participou ainda do videoclipe de Kim Petras, Malibu, junto com Pabllo Vittar, Paris Hilton, Demi Lovato, Jessie J, dentre outros.

Já o artista brasileiro de Brasília, Piettro, ousa nas pistas de dança e na moda. Com muito pop mesclado com funk, seus shows são um verdadeiro delírio. De som e de um novo estilo de moda de sua autoria. O artista lançou três videoclipes com composições próprias que atraíram milhares de seguidores: Treme Treme, De Graça e Maravilhosa viraram sucesso em todo Brasil. Confira: https://www.youtube.com/channel/UChiSHfZw8Uirn-1KoJNlKWQ.

Divirta-se com Body

“Never knew how to deal with you . You’re just so difficult, Lashing me with your body dom dom

Create me your rule book. Sense me, feel me, touch me, kill me . Trust my body, hold my body…”

A canção Body vem para divertir, mesmo que dentro de casa. Piettro e Fontana conseguem animar o público com suas danças, performances e, muita alegria. “Queremos que as pessoas estejam felizes e possam dançar, mesmo em época de quarentena. A música fala de noitadas e de como é bom uma festa ao lado de nossos amigos”, destaca Piettro.

O artista conheceu Fontana através da OXA, artista não-binária da Alemanha que fez parceria com Piettro. “Eu pedi o whatsapp da Fontana e mandei uma mensagem para ela. Ela topou na hora uma parceria. Além de ser uma popstar mundial, Fontana é humilde e uma pessoa incrível”, exalta Piettro. Quem quer seguir o artista e ficar por dentro de suas novidades e lançamentos pode achá-lo no Instagram: @soypiettro. Para conferir seus looks, basta acessar: @use_piettro.

Serviço: Lançamento do videoclipe Body, com Piettro e drag Fontana

Data: 12 de junho (sexta-feira)

Local: https://www.youtube.com/channel/UChiSHfZw8Uirn-1KoJNlKWQ.