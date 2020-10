Arnold Schwarzenegger passa por nova cirurgia cardíaca e diz que se sente fantástico

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

O ator e ex-governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger, 73, passou por uma nova cirurgia cardíaca em um hospital de Cleveland, nos Estados Unidos. Ele publicou em suas redes sociais uma foto após a operação, mas tranquilizou os fãs dizendo que está “se sentindo fantástico”.

“Graças à equipe da Cleveland Clinic, tenho uma nova válvula aórtica para acompanhar a minha nova válvula pulmonar da minha última cirurgia”, afirmou o ator, que disse ainda que já está “andado pelas ruas de Cleveland curtindo suas incríveis estátuas”. “Obrigado a todos os médicos e enfermeiras da minha equipe!”.

Entre várias mensagens de apoio, os filhos do ator comentaram nas redes sociais a melhora do pai: “Por favor, não vá fazer exercícios físicos hoje”, pediu Patrick Schwarzenegger.

Essa é a segunda cirurgia a que o artista é submetido em apenas dois anos. Em 2018, ele passou por uma operação no hospital Cedars-Sinai, em Los Angeles, para substituir uma válvula pulmonar que foi originalmente modificada em 1997 devido a um defeito cardíaco congênito.

No ano passado, Schwarzenegger, que foi governador de 2003 a 2011, lançou o sexto filme da franquia “O Exterminador do Futuro”, que arrecadou US$ 261 milhões (quase R$ 1,5 bilhão) nas bilheterias mundiais.

As informações são da Folhapress