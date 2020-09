Arlindo Cruz: “O show tem que continuar” é música mais tocada e gravada

PUBLICIDADE

Arlindo Cruz é um dos grandes compositores e cantores de samba do Brasil. Nesta segunda-feira, dia 14, ele completa 62 anos e o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) aproveitou a data para prestar uma homenagem ao artista que, desde 2017, segue em recuperação de um acidente vascular cerebral (AVC).

Um levantamento das músicas de Arlindo Cruz mais tocadas nos últimos cinco anos e das mais gravadas até hoje apontou que a preferida de fãs e de intérpretes é “O show tem que continuar”, composição do artista em parceria com Sombrinha e Luiz Carlos Da Vila, que também foram integrantes do grupo de samba Fundo de Quintal.

O sambista cresceu em rodas de partido-alto, tem o Império Serrano como a escola de samba de seu coração, tendo sido um dos compositores que mais venceu sambas enredos para a agremiação de Madureira, e fez parte do grupo de samba Fundo de Quintal.

Arlindo Cruz tem 773 obras musicais e 1828 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad. Nos últimos cinco anos, ele teve a maior parte de seus rendimentos em direitos autorais pela execução pública de suas músicas proveniente dos segmentos de TVs, Rádios, Música ao vivo e Shows, que correspondem a mais de 80% do que foi destinado a ele, segundo o Ecad.

Ranking das músicas de autoria de Arlindo Cruz mais tocadas nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Carnaval, Festa Junina, Show e Música ao Vivo)

Posição Música Autores 1 O show tem que continuar Arlindo Cruz/Sombrinha/Luiz Carlos Da Vila 2 Meu lugar Arlindo Cruz/Mauro Diniz 3 O que e o amor Arlindo Cruz/Mauricão/Fred Camacho 4 Bagaço da laranja Arlindo Cruz/Zeca Pagodinho 5 Será que é amor Arlindo Cruz/Babi/Jr. Dom 6 Tá perdoado Arlindo Cruz/Franco 7 Camarão que dorme a onda leva Arlindo Cruz/Zeca Pagodinho/Beto Sem Braço 8 Num corpo só Arlindo Cruz/Luiz Claudio Picolé 9 Saudade louca Arlindo Cruz/Acyr Marques/Franco 10 Alto lá Arlindo Cruz/Sombrinha/Zeca Pagodinho 11 O bem Arlindo Cruz/Délcio Luiz 12 Só pra contrariar Almir Guineto/Arlindo Cruz/Sombrinha 13 Luz do repente Arlindo Cruz/Marquinho Pqd/Franco 14 Casal sem vergonha Arlindo Cruz/Acyr Marques 15 Malandro sou eu Arlindo Cruz/Sombrinha/Franco 16 Rumo ao infinito Arlindo Cruz/Marcelinho Moreira/Fred Camacho 17 Chegamos ao fim Arlindo Cruz/Pezinho 18 Fora de ocasião Arlindo Cruz/Jorge Carioca/Marquinho Pqd 19 Volta de vez pra mim Arlindo Cruz/Délcio Luiz/Marquinho Pqd 20 Fogueira de uma paixão Acyr Marques/Arlindo Cruz/Luiz Carlos Da Vila

Músicas de autoria de Arlindo Cruz mais gravadas por intérpretes