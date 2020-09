PUBLICIDADE

Na última terca-feira (22), Neymar se convidou para um “rolê” do amigo Diego Aguilar com a modelo russa Nina Mood. De acordo com o jornal extra, o parça do jogador mostrou neymar dando dizendo “oi” nas mensagens diretas do Instagram da mulher.

Neymar não revelou se o encontro aconteceu. Porém, um tweet do jogador movimentou as redes nesta quarta-feira (23).

Hoje o pai não tá on e nem off .. hoje o pai tá cansado 😅😂 — Neymar Jr (@neymarjr) September 23, 2020

Nina Mood chamou as atenções dos internautas após aparecer em um post de Diego. Entretanto, a publicação repercutiu negativamente na internet pelo seu cunho machista.

Diego Garcia perguntou aos seguidores o que deveria fazer com a modelo russa.

“Nojo dos comentários e desse cara que acha que mulher é objeto!”, escreveu uma mulher nos comentários.

“Você não tem vergonha não, cara? Expondo a mulher como se fosse um ponto turístico, uma atração, um objeto! Cadê o senso do ridículo?”, disse outra