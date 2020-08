Após post de humorista, influenciadora chora em desabafo sobre gordofobia

PUBLICIDADE

Nesta última segunda-feira, 10, a influenciadora Alexandra Gurgel, conhecida como Xanda, chorou ao desabafar no seu Instagram sobre as ofensas que recebe frequentemente na internet. Nos stories, ela mostrou um post que Danilo Gentili compartilhou usando uma foto sua e de seu amigo Caio Revela para fazer uma piada considerada gordofóbica.

“O que a pessoa [Gentili] quer com isso? Fazer rir menosprezando alguém, botando seus milhões de seguidores para destruir minha vida, inventar fake news, ficar em cima de mim? Não aguento mais, é todo dia, gente. Não há respeito algum pelo ser humano”, desabafou.

A fundadora do Movimento Corpo Livre, que incentiva a aceitação do corpo, produz conteúdos sobre amor próprio, feminismo e gordofobia. Xanda ainda afirmou que estava abalada por estar cansada de sempre receber tantas mensagens.

“É sobre tudo que vocês não estão vendo no meu email e na minha dm. É sobre tudo que acontece só comigo, tudo que vem de ameaça pra mim , de montagem e de coisa no meu nome, me prejudicando”, explicou

A militante afirmou que entra em contato diariamente com suas advogadas devido a frequência dos ataques de ódio e fake news dos quais ela é alvo.”Tem gente que acha que invento para aparecer na internet. Eu queria mesmo que fosse mentira a gordofobia, mas não é”.

