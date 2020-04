Após paredão recorde, Felipe Prior é o décimo eliminado do BBB20

PUBLICIDADE 

Em um paredão histórico que recebeu mais de 1,5 bilhão de votos, Felipe Prior foi o eliminado da vez com 56,73% de rejeição.

As duas torcidas mais fortes de Manu Gavassi e Felipe Prior imobilizaram as redes sociais em mutirão de votos. Bruna Marquezine, Larissa Manuela e outros artistas, estavam na torcida por sua amiga Manu, enquanto Neymar e outros jogadores como Gabigol, Richarlison e Paquetá estavam na torcida pelo corintiano Prior.

O arquiteto saiu, mas deixou declarada sua torcida pelo amigo Babu que caiu no choro depois da saída do brother. Prior, no bate papo com o eliminado declarou: “Babu era meu paizão, a gente teve divergências nesses últimos dias, mas minha torcida é dele”.

Sobre os possíveis finalistas do programa, Prior declarou que gostaria de ver Babu, Fly e Thelma na final.