Após ‘Lençol Dobrado’, João Gustavo e Murilo querem se reinventar com ‘Cancela Esse Cara’

ANA BEATRIZ GONÇALVES

A dupla sertaneja natural de Campo Grande (MS), João Gustavo e Murilo, tem como pretensão alcançar o sucesso estrondoso de “Lençol Dobrado”, que dominou as paradas musicais em 2019, com seu mais novo hit, lançado na sexta passada (7), “Cancela Esse Cara”.

Os sertanejos realizaram o “Projeto 10 Horas”, com dez lives consecutivas no canal oficial da dupla no YouTube, para divulgar o hit. Eles tiveram que se reinventar para o lançamento da música que, segundo eles, foi amor à primeira vista. “Quando ouvimos a música foi unânime. Acreditamos muito que ela dará uma nova cara para nós. Queremos mostrar um lado mais maduro”, afirma Murilo, em entrevista ao F5.

A divulgação, que normalmente seria feita no “pé na estrada” para passar nas rádios, segundo João Gustavo, teve que ser diferente por causa da pandemia. “Hoje, a gente não tem essa possibilidade, então tivemos que inventar algo para chamar atenção.”

Diferentemente de outras duplas sertanejas, eles afirmam que decidiram esperar para entrar no universo das lives. “Não quisemos fazer logo de início. Esperamos dois, três meses e só então, cedemos. Sempre tivemos uma equipe mega profissional, todo mundo é muito consciente da situação”, conta Murilo ao ser perguntado sobre as megaproduções sertanejas durante a pandemia.

Batizada de “A Live Mais Feliz da Rua”, a dupla conta que eles conseguiram arrecadar 14 toneladas de alimentos com a live, que durou cerca de quatro horas e, segundo eles, “foi uma forma de se aproximar dos fãs novamente”. “É fazer com que a galera fique em casa com entretenimento”, diz João Gustavo.

Os sertanejos procuram não ligar para as críticas, especialmente as que envolvem as superproduções de lives. “Hoje em dia na internet você não pode pisar fora do quadradinho que as pessoas já vão falar. Sabemos que estamos dentro dos parâmetros e com consciência e cautela para trabalhar”, conta Murilo.

Saudoso, João Gustavo diz que tem sonhado com a volta aos palcos. “Nessa quarentena já sonhei umas 500 vezes, sem brincadeira [risos]. Show que era para 100 mil pessoas e deu errado. Sonhei que já errei a letra… cada dia é um sonho diferente”, revela, com bastante bom humor.

A dupla sertaneja afirma que embora o “entretenimento esteja congelado”, eles não pararam de produzir durante a quarentena. “Pelo menos temos a possibilidade de continuar criando conteúdo. Já estamos preparando o novo disco. Queríamos um DVD, ter aquele calor do público, mas não será possível”, conta Murilo.

Mesmo sem previsão para o retorno dos shows, os músicos dizem que continuam com vários planos -ainda misteriosos- para quando tudo passar e voltar ao normal.

SUCESSO DE ‘LENÇOL DOBRADO’

Apadrinhados pela dupla Maiara e Maraísa, João Gustavo e Murilo começaram a carreira um pouco diferente das demais duplas sertanejas. Ao se conhecerem em 2015, os cantores do Mato Grosso do Sul foram convidados para passar um tempo em Goiânia, cidade conhecida como capital do sertanejo, e investiram nas composições.

“Nossa história é um pouco diferente de todo mundo. A gente não se conheceu e já foi cantar em bar de noite, como normalmente as duplas fazem. Só depois que decidimos cantar, em 2016, quando gravamos o nosso primeiro DVD”, diz João Gustavo.

Por pressão dos pais, Murilo afirma que estava prestes a desistir da carreira quando conheceu João Gustavo, no Facebook. O cantor explica que o companheiro já havia tido experiências frustrantes na música até ser introduzido por ele no universo da composição. “Recebemos propostas de artistas e compositores, e começamos a trabalhar juntos. Sabíamos que por esse caminho as portas se abririam mais rápidas.”

Nascidos e criados em Campo Grande (MS), a amizade entre João Gustavo e Murilo aconteceu pela música e pelo sonho dos palcos, que nunca foi abandonado. Somente em 2018, quando eles procuraram pelo produtor Dudu Borges, que o sucesso bateu à porta.

Na época, os dois queriam concretizar a identidade sonora musical da dupla, que mistura o sertanejo raiz de João Gustavo com o estilo mais moderno, influenciado pelo pop-rock, de Murilo. Ao escutarem “Lençol Dobrado” pela primeira vez, eles tiveram a sensação de ter encontrado o que procuravam, e com um pouco de insegurança.

“Quando escutamos a música, nós pensamos: ‘Isso aqui é muito diferente’. Dava até medo de mostrar, não sabíamos o que as pessoas iriam achar”, diz João Gustavo. “Ela passava essa mensagem: ou vai dar muito certo ou muito errado. Poderíamos fazer uma produção meio-termo para agradar à galera, mas sair da zona de conforto foi muito bom e foi o que chamou atenção”, completa Murilo.

O single “Lençol Dobrado” desbancou Marília Mendonça, e foi a música mais escutada nas plataformas de streaming Spotify e Deezer, em 2019. O medo de serem conhecidos como “donos de um único sucesso” foi inevitável. “Isso é sempre um problema. A gente até brinca que às vezes é meio ruim estourar um hit muito forte, mas na nossa cabeça, sabemos que acertar de novo não é todo dia”, explica Murilo.

“Acaba que se cria uma expectativa, uma responsabilidade, por causa do hit ter sido muito forte. Mas não caímos nessa pressão, pois não adianta ficar pilhado”, completa João Gustavo, que também se diz honrado de estar no mesmo patamar de artistas como Marília Mendonça, entre outros.

Perguntados se se preocupam com a concorrência, João Gustavo afirma que a dupla é bem tranquila em relação a isso e só querem dar o seu melhor para o público. “Está uma loucura essa corrida pelo primeiro lugar. Mas somos bem tranquilos, inclusive, ficamos felizes de estar ao lado de artistas que somos fãs.”

As informações são da FolhaPress.