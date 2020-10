Após hit viral “Banana”, Conkarah lança clipe e single “Everybody Switch (Fatty Fatty)”

PUBLICIDADE

Após chamar atenção com o sucesso esmagador “Banana”, parceria com Shaggy, o astro do pop jamaicano Conkarah está pronto para mais: ele acaba de lançar “Everybody Switch (Fatty Fatty)”, faixa que ganha um clipe via BMG e produção assinada por Patrick Romanik (Enrique Iglesias, Becky G). Ouça “Everybody Switch (Fatty Fatty)”: https://conkarah.ffm.to/ everybodyswitch

Assista ao vídeo:

A canção chega com um clipe dirigido por Jay Will, onde Conkarah se apaixona por uma bela garota e vai à costa jamaicana para uma noite dançante e sensual. A faixa é o aguardado lançamento de Conkarah após o sucesso global de “Banana”, com mais de 1 bilhão de audições em nível mundial, atingindo a marca de platina no Brasil e ouro na Índia, México, Canadá, Noruega e Holanda. Uma brincadeira com a canção folk tradicional jamaicana “Day-O (The Banana Boat Song)”, a música traz a participação do conterrâneo Shaggy, ganhador de 2 Grammy.

Assista ao clipe “Banana”:

O resultado foi a marca de sete semanas no top 50 Global Viral do Spotify e 21 semanas no Top 200 do Shazam, além de chegar ao #1 faixas reggae do iTunes em 23 países. O sucesso foi impulsionado pela #BANANADROP, com o desafio de dança invadindo o Tik Tok em vídeos de celebridades como Jason Derulo, Nicole Scherzinger e Neymar, e atingindo o #1 na plataforma ao ser usada por 32 milhões de usuários.

“Eu sempre tento colocar energias positivas no mundo. Não importa o que está acontecendo, eu espero que minha música possa ser um escape divertido e te fazer se sentir bem. Escrevi essa para as minhas garotas e para mostrar meu amor e gratidão. Aumente o volume e dance como se estivesse na minha linda Jamaica”, convida o artista.

Conkarah faz de “Everybody Switch” seu aguardado próximo passo. A música já está disponível nas principais plataformas de streaming e o vídeo, no canal de YouTube do artista.