Aos 62 anos, ator estadunidense Alec Baldwin é pai pela sexta vez

São Paulo, SP

Alec Baldwin, 62, tem um espírito paternal aflorado. Pelo menos se levarmos em conta a quantidade de filhos que ele bota no mundo. O ator de “30 Rock”, entre muitos outros trabalhos, acaba de ter seu sexto filho.

O anúncio foi feito por Hilaria Baldwin, 36, com quem ele é casado desde 2012. Nesta quarta-feira (9), ela publicou em uma rede social uma foto do casal com o menino recém-nascido.

“Nós tivemos um filho ontem à noite”, contou. “Ele é perfeito e não poderíamos estar mais felizes. Fiquem ligados para o nome.”

Este é o quinto filho da instrutora de ioga tem com Baldwin. Os dois já são pais de Carmen, 6, Rafael, 4, Leonardo, 3, e Romeo, 2.

O ator também é pai da modelo Ireland Baldwin, 24, fruto do casamento com Kim Basinger, 66. Os dois foram casados entre 1993 a 2002.

Antes do nascimento do novo bebê, Hilaria sofreu dois abortos espontâneos em 2019. Ela contou à revista “People” que sabia que estava grávida antes mesmo de fazer qualquer teste. “Conheço a sensação”, disse. “Eu sabia logo de cara. Eu soube bem antes que pudesse fazer o teste. Já fiz isso tantas vezes que já sei como é.”

