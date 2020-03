Anitta viraliza com maiô cavadíssimo nas Maldivas

PUBLICIDADE 

Anitta está curtindo uns dias de férias nas Ilhas Maldivas, onde está acompanhada do namorado, o empresário Gabriel David, e neste domingo (8) usou as suas redes sociais para compartilhar uma série de cliques no local.

A cantora fez um passeio de bicicleta e posou para a câmera. O que chamou atenção foi o figurino usado pela poderosa. Trata-se de um maiô cavadíssimo, deixando em evidência seu generoso bumbum. “Ângulo e pose, óbvio”, escreveu ela na legenda.

Nos comentários, ela recebeu uma verdadeira chuva de elogios, como “Que gata”, “Maravilhosa”, “Gostosa demais”, entre outros. Confira a publicação de Anitta abaixo: