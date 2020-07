Anitta critíca Bolsonaro e sugere que governo não está ‘governando para todo mundo’

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

Anitta, 27, participou de uma entrevista internacional com o canal E! Latino na noite desta segunda-feira (20) em que comentou sobre a atual situação política do Brasil em meio à pandemia do novo coronavírus.

A cantora foi questionada pela repórter se mudaria alguma coisa no país e qual seria ela. A funkeira carioca respondeu que trocaria o presidente, cargo que atualmente é ocupado por Jair Bolsonaro (sem partido).

“Há muita controvérsia, muita diferença. Para mim, presidente tem que governar para todos, não só para quem pensa como ele, por isso mudaria”, afirmou.

Anitta também falou como anda a questão da Covid-19 e deu relatos sobre sua cidade, Rio de Janeiro. “Estou em casa fazendo minha parte, mas o Brasil como um todo está complicado. Aqui no Rio já está abrindo tudo (…) Parece que está voltando ao normal, mas as mortes continuam crescendo”, acrescentou.

Na mesma entrevista, a cantora anunciou o término do seu namoro com o apresentador da MTV Brasil, Gui Araújo. Preparada para a pergunta, Anitta não tentou fugir do assunto e revelou que estava solteira novamente.

ENGAJADA

Ativista pelos direitos dos animais e do meio-ambiente, Anitta vira e mexe dá declarações sobre questões políticas em suas entrevistas e principalmente nas redes sociais.

A cantora carioca chamou a atenção de seus seguidores para a medida provisória 910, que dá espaço para a privatização de terras públicas invadidas ilegalmente até o final de 2018. A MP aumenta a deterioração do regime jurídico de terras e enfraquece a capacidade de fiscalização na defesa do patrimônio público, especialmente em novas fronteiras do processo de grilagem, como a Amazônia Legal.

Em maio deste ano, Anitta cobrou o deputado federal Felipe Carreras (PSB), 45, sobre uma emenda da MP 948, que mudaria o pagamento de direitos autorais dos artistas. Após a conversa, foi solicitada a retirada da emenda.

Nesta terça-feira (21) estreia a série “Eleitas – Mulheres no Poder” do canal do Quebrando O Tabu no YouTube. A série, que pretende mostrar a urgência da presença de mulheres em espaços de poder, conta com participação de Anitta e apresentação da cientista social Beatriz Pedreira. Na produção, a cantora vai desmistificar e explicar conceitos por trás de termos como “paridade” e “violência de gênero”.

As informações são da Folhapress