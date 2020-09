Anitta confirma parceria com Cardi B em novo single, ‘Me Gusta’

PUBLICIDADE

Anitta revelou o que os fãs tanto esperavam. A nova música da cantora, Me Gusta, é uma parceria com ninguém menos do Cardi B. No single inédito, a cantora também divide os vocais com Myke Towers.

A participação da rapper norte-americana foi uma surpresa até para Anitta, feita pelo empresário dela.

“Foi uma honra. Meu manager pediu para eu ouvir e aprovar o áudio final, e de repente, escuto a voz dela. Foi uma surpresa. Eu fiquei muito feliz, chorei muito”, contou a cantora nas redes sociais.

Anitta também revelou que ela e Cardi B vão protagonizar um clipe juntas, que vai ao ar no YouTube, também nesta sexta: “Está pronto, muito legal e vai ser maravilhoso”

Com informações do Portal R7.