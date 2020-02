Anitta beija novo affair enquanto assiste desfile da União da Ilha

PUBLICIDADE 

Anitta foi vista aos beijos com o novo affair, Gabriel David. Após se apresentar no Nosso Camarote e arrancar suspiros do ex-namorado Pedro Scooby, a cantora curtiu o desfile da União da Ilha em um cantinho reservado.

O casal se abraçava e se beijava sem medo de serem flagrados. O pai da cantora também estava no local. A informação é de Leo Dias, colunista do Jornal de Brasília.

Depois do desfile da União da Ilha — que foi um desastre após um carro alegórico apresentar problemas no motor, Anitta desceu para a pista de dança com Gabriel para assistir ao show de Thiago Martins. Aline Riscado fez companhia aos dois.

Anitta vive um romance com Gabriel David desde o início de fevereiro. Gabriel é filho de Anísio Abrahão David, presidente da Beija-Flor. Perguntados, os dois preferem não falar sobre a vida pessoal.