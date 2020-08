Angelina Jolie questiona imparcialidade de juiz que analisa divórcio com Brad Pitt

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

Angelina Jolie, 45, e Brad Pitt, 56, estão batendo de frente por causa o juiz que está analisando o divórcio deles. De acordo com a revista estadunidense “People”, a atriz entrou com um pedido de remoção do magistrado.

Feito em 7 de agosto pela equipe de advogados dela, o documento afirma que John W. Ouderkirk “não fez comunicações obrigatórias de negócios em andamento e relações profissionais” entre ele e os advogados de Pitt.

A defesa de Jolie diz também que o fato de Ouderkirk não ter revelado detalhes de outros casos de divórcio em que estava trabalhando com a equipe legal do ex-marido deixa o julgamento dele “tendencioso”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“[Jolie] nunca teve a oportunidade de levantar uma preocupação ou contestar as crescentes relações de negócios entre o juiz Ouderkirk e o advogado [de Pitt] –relacionamentos que forneciam um fluxo constante de renda para o juiz Ouderkirk e o potencial para trabalho futuro”, diz a queixa. “Este é precisamente o tipo de circunstâncias com clientes que, repetidas, criam dúvidas sobre a capacidade de um juiz privado remunerado de permanecer imparcial.”

Procurado, o juiz não respondeu à publicação. No processo, ele tem 10 dias para responder ao pedido de Jolie.

Já a defesa de Brad Pitt classificou o recurso de Jolie como “uma tentativa velada de adiar o julgamento de questões de custódia pendentes neste caso”. O julgamento da custódia dos filhos do ex-casal está marcado para outubro.

Nos autos, Pitt chamou Jolie de “Ave Maria” e argumentou que Ouderkirk de fato “aceitou novos compromissos envolvendo advogados dele”, mas que o assunto foi “totalmente revelado à ex-mulher” e que ela “nunca se opôs ao envolvimento contínuo de [Ouderkirk] neste processo até agora”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Infelizmente, os indivíduos mais prejudicados pela jogada tática de Jolie são os próprios filhos das partes, que continuam privados de uma resolução final para essas questões de custódia”, dizem os advogados do ator.

Em comunicado enviado à “People”, a advogada de Jolie respondeu que “é lamentável que a equipe do Sr. Pitt tenha procurado intervir antes da resposta do juiz Ouderkirk”. “Só podemos concluir que esta é uma tentativa de obstruir ou influenciar a resposta do juiz Ouderkirk. Qualquer atraso neste processo é devido à sua zelosa tentativa de criar um exceção especial não reconhecida para o benefício de seu cliente”, afirmou.

Ouderkirk foi contratado por Pitt e Jolie em 2017 para supervisionar o divórcio deles em privado, algo relativamente comum nos Estados Unidos.

O mesmo magistrado foi quem casou os dois em 2014, na propriedade francesa da família, o Château Miraval. Ele foi um dos 20 participantes do evento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Juntos, os astros de Hollywood têm seis filhos (alguns adotados): Maddox, 18, Pax, 16, Zahara, 15, Shiloh, 14, e os gêmeos Knox e Vivienne, 12.Jolie pediu o divórcio em 2016. Ela e Pitt foram declarados solteiros no ano passado, enquanto o processo judicial de separação prossegue.

As informações são da FolhaPress