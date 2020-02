Ana Maria Braga volta a apresentar o ‘Mais Você’ na próxima segunda

PUBLICIDADE 

Diagnosticada com câncer de pulmão, Ana Maria está afastada do programa desde 31 de janeiro para passar pelo tratamento de quimioterapia e imunoterapia. Na próxima segunda-feira ela retornará ao “Mais Você” com seu companheiro Louro José.

A notícia foi confirmada por Patrícia Poeta e Fabrício Battaglini, os substitutos da apresentadora, durante o programa, que se alegraram em divulgar a volta da “dona da casa”.

Durante as férias, Ana Maria Braga se casou com o francês Johnny Lucet. A cerimônia foi realizada em São Paulo, na casa da apresentadora. Os noivos estavam usando as mesmas roupas que vestiam no dia em que se conheceram, em Algarve, Portugal.