Ana Maria Braga anuncia que está com câncer no pulmão

Ana Maria Braga anunciou durante o programa que apresenta nesta segunda-feira (27), que foi diagnosticada com câncer no pulmão. É a terceira vez que a apresentadora enfrenta a doença.

Ela contou ainda que deu início a um tratamento de quimioterapia e imunoterpia na última sexta-feira (24).

“Não vai cair o cabelo. A quimioterapia é diferente. Mas tem sintomas, quem já conviveu com alguém em tratamento de câncer sabe que tem dias que você fica mais sensível… E a imunoterapia pode causar isso. Quem está me tratando é o médico de sempre. Ele entrou nessa briga comigo da vez que entrei nas outras e não tenho dúvidas que vou ganhar mais uma vez. Queria muito contar com vocês do outro lado, porque vou fazer mais alguns ciclos de imuonoterapia, de 21 em 21 dias”, disse a apresentadora.

“Tenho muita fé, força que vem de Deus, e acredito que vou sair dessa”, completou.

Ana também comentou que ela e Louro José irão tirar férias, já previstas, em fevereiro, provavelmente por conta da doença.

A apresentadora começou e terminou o comunicado agradecendo pelo apoio e carinho do público, da equipe e dos dirigentes da TV Globo que lhe permitiram “ser a Ana Maria que eu sou, a amiga que sou, por serem tão meus amigos e me permitirem ser da forma como sempre fui”.

Nas redes sociais, fãs se solidarizaram com a apresentadora e mandaram diversas mensagens de carinho.

