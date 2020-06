AMBEV faz arco-iris com caminhões na Avenida Paulista para lançar movimento #OrgulhoNãoPara

PUBLICIDADE

Pioneira entre as empresas brasileiras no apoio à diversidade e inclusão LGBTQIA+, a Ambev voltou às ruas neste domingo, 21, de um jeito diferente. As marcas de bebidas queridinhas dos consumidores doaram suas cores para apoiar a causa e seus caminhões desfilaram pela avenida mais famosa de São Paulo e símbolo da luta LGBTQIA+, a Avenida Paulista, formando o arco-íris da bandeira do orgulho. Tudo para mostrar que o orgulho não pode parar. Confira aqui.

A ação, que contou com caminhões de Budweiser, do bem™, SKOL, Guaraná Antarctica, Antarctica e Skol Beats, marca o início do movimento #OrgulhoNãoPara, que faz um convite às pessoas de todo o país a contarem suas histórias e, desta forma, ajudar as ONGs que acolhem jovens LGBTQIA+ em situações de vulnerabilidade. A cada história de orgulho contada e compartilhada nas redes sociais com a hashtag #OrgulhoNãoPara, R$1 será doado para as ONGs Casa 1, Casinha e Casarão Brasil.

“Há alguns anos a Ambev assumiu um compromisso com a construção de um mundo mais diverso e com mais respeito. Esse movimento começou dentro da companhia e se refletiu para a nossa atuação na sociedade com o apoio pioneiro às paradas no país e o lançamento de campanhas e produtos com venda revertida para a causa”, afirma Bruno Rigonatti, gerente de marca institucional da Ambev. “Em 2020 estamos dando mais um passo nessa caminhada mostrando que esse é um compromisso de todas as nossas marcas e abrindo mais um espaço para a comunidade LGBTQIA+ mostrar o seu orgulho”, completa.

O movimento também ganhará um filme manifesto que será lançado no próximo dia 28, Dia do Orgulho LGBTQIA+. A criação é da agência SunsetDDB.

AMBEV e os direitos LGBTQIA+



Faz parte do propósito da Ambev unir as pessoas por um mundo melhor, por isso, a companhia preza pelo respeito e inclusão de pessoas LGBTQIA+.

Em 2016, a Ambev aderiu ao Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+ e criou o grupo de funcionários Lager – Lesbian & Gay & Everyone Respected – destinado a propor e debater políticas internas de respeito e inclusão. No ano passado, os funcionários LGBTQIA+ ganharam as redes sociais da Ambev para contarem suas experiências e inspirarem o público a mostrar seu orgulho.



Assim como o compromisso é abraçado e respeitado por todas as marcas da Ambev, as iniciativas externas são uma extensão do trabalho interno. Um exemplo de orgulho da companhia é a Skol, que foi uma das marcas pioneiras no apoio às Paradas LGBTQIA+ no Brasil e encabeçou campanhas como Respeito is ON, para homenagear o Dia do Orgulho. A marca ainda criou uma edição especial de latas que vestiram as cores da bandeira com venda revertida para a Casa 1.