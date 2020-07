Alok e Romana Novais anunciam nova gravidez

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

Apenas seis meses após o nascimento de Ravi, o casal Alok e Romana Novais anunciam que esperam mais um filho. Segundo eles, a tendência é que a chegada da próxima criança seja no mesmo dia do primogênito.

“Ravizinho foi promovido a irmão mais velho. Muito desejado(a), tínhamos o sonho de que as crianças tivessem pouca diferença de idade, mas não imaginei que Deus planejaria tão perfeitamente ao ponto da data prevista para a chegada do próximo bebê ser no mesmo dia do nascimento do Ravi. Estamos com o coração cheio de amor e explodindo de felicidade”, disse a médica.

Também pelas redes sociais, o DJ Alok brincou sobre a situação. “Esse é o resultado da nossa quarentena”, disse. “Foi feito [o bebê] no dia da live. A energia da live perdurou a noite inteira. E essa luz vai permanecer pelo resto de nossas vidas”, pontuou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Muitos famosos deram os parabéns ao casal. Dentre eles Thiago Nigro, Gabriela Prioli, Bruno gagliasso, Mariana Rios e Barbara Evans.

Por ter nascido no dia 10 de janeiro, Ravi tem o signo astrológico de Capricórnio, garantindo o desejo de Alok, que gostaria que o filho não fosse de Aquário. “Ele não quer que seja aquariano, detalhe: é o meu signo”, afirmou Romana anteriormente.

As informações são da FolhaPress