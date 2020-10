Allan Massay lança clipe inspirado nos anos 90

PUBLICIDADE

Os anos 90 foram marcantes para diferentes segmentos. Na música, não seria diferente. Pegando o embalo das cores, cultura pop e estética, o cantor brasiliense Allan Massay lança, na segunda-feira (19), o videoclipe Na Pista, com participação do cantor Marvyn. “Desde o início da quarentena, estamos focados no processo de continuar na vida das pessoas e sempre lançando materiais de forma constante. Durante esse tempo, também estamos explorando uma vibe mais pop e animada, sem perder a nossa essência”, ressalta Massay.

O artista também destacou a participação de Marvyn na música. “A nossa brasilidade está ainda mais aguçada com a participação do Marvyn, que é um super cantor da capital”, reitera. O clipe é inspirado em toda a estética e cartela de cores dos anos 90. As influências da décadas vão das roupas até o estilo da canção.

Com o clima nostálgico, a direção ficou por conta de Marina Lima, direção de fotografia de Johny Bub e direção de arte de Andressa Lee. O lançamento vai acontecer no canal oficial do cantor no YouTube: https://www.youtube.com/user/allanmassay

Veja algumas imagens do que vem por aí:

Sobre Allan Massay

O cantor brasiliense de 29 anos, Allan Massay se dedica a música há cerca de 15 anos e, em 2020, completou seu segundo ano de carreira solo. Com uma experiente bagagem internacional, o artista já morou em países como Moçambique e Estados Unidos e traz em suas músicas essa carga cultural. Mas sua raiz do MPB e essência brasileira se destacam nos hits pop do cantor .

Lançamento do clipe Na Pista

Dia: 19 de outubro (segunda-feira)

Hora: às 14h

Canal Allan Massay: https://www.youtube.com/user/allanmassay