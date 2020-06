Allan Massay faz live no Dia dos Namorados

PUBLICIDADE

Música boa, romance e solidariedade marcam a live especial de Dia dos Namorados do cantor brasiliense Allan Massay. A transmissão, ao vivo, acontece simultaneamente no canal do YouTube do artista e no do CW&Co. Serão 3h de apresentação, trazendo o lançamento da faixa inédita “Sem Nexo”, com a cantora Babi Ceresa. Na data, também serão arrecadados alimentos e insumos para ajudar pessoas afetadas pela covid-19, para a Rede Feminina de combate ao câncer e ao Movimento #VaiFicarTudoBem, que apoia a comunidade da Chapada dos Veadeiros.

Na primeira semana do mês dos apaixonados, Massay lançou o single “Do Seu Lado”, em homenagem aos casais que não estão se vendo devido a quarentena. O sucesso foi tanto, que em sete dias de lançamento, a música alcançou 20 mil visualizações no YouTube. A música “Sem Nexo” em parceria com a cantora, também brasiliense, Babi Ceresa, homenageia os casais que estão passando mais juntos no atual momento. Seu lançamento acontece durante a live do dia 12.

E tem mais! Em parceria com o espaço CW&Co, os clientes que adquirirem as cestas preparadas exclusivamente para o Dia dos Namorados também poderão surpreender o mozão com um vídeo de 15 segundos, que será transmitido durante o show on-line. Além disso, a live será interativa e os espectadores vão poder escolher o repertório por meio de uma enquete no Instagram do cantor, as músicas mais votadas serão tocadas no dia mais romântico do ano. Haverá ainda participação ao vivo (via Zoom) de quem estiver assistindo.

CW&Co

Um lugar completo que abriga duas das grandes paixões dos brasilienses: café e vinho. Esse é o CW&Co | Coffee, Wine & Co (SIG). O espaço ainda tem o propósito de valorizar empresas locais, produtores familiar, regional e nacional.

Sobre Allan Massay

O cantor brasiliense de 29 anos, Allan Massay se dedica a música há cerca de 15 anos e, em 2020, completou seu segundo ano de carreira solo. Com uma experiente bagagem internacional, o artista já morou em países como Moçambique e Estados Unidos e traz em suas músicas essa carga cultural. Mas sua raiz do MPB e essência brasileira se destacam nos hits pop do cantor .

Live Allan Massay Dia dos Namorados

Dia: 12 de junho (sexta-feira)

Hora: a partir das 20h

Canal Allan Massay: https://www.youtube.com/channel/UC6ZvOjtVZohzgfEIlNoHKSw

Canal CW&Co: https://www.youtube.com/channel/UCHa7tbKiORDoPPEUePFPStg