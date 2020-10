Aline Garruth lança “Sucesso” e clipe de “Quiero Más”

PUBLICIDADE

A cantora capixaba Alinne Garruth, uma das grandes apostas da nova geração da música brasileira, acaba de anunciar duas grandes novidades. A artista disponibiliza na próxima sexta-feira (23), os singles ‘Quiero Más’, que também ganhou um clipe no canal oficial da cantora, e faixa “Sucesso”, ambas em todos os apps de música.

Com influências que flutuam entre Reggaeton, indian pop, Salsa à R&B, as canções foram produzidas por Leonardo Chamoun, importante produtor do Espírito Santo, e fazem parte do trabalho de estreia “Abre Alas”, que será lançado completo nos apps de música também no dia 23 de outubro. ‘Quiero Más’ tem uma mensagem forte. O single, que finaliza o EP de estreia da cantora, conta a história real da melhor amiga de Alinne, mulher independente, esperta e animada, que passou por um relacionamento abusivo e que foge de compromissos sérios. “Essa canção foi feita para minha melhor amiga, uma das mulheres mais independentes, espertas e animadas que já conheci, que sofreu muito num relacionamento abusivo por quatro anos com um Hondurenho. Aliás, o ritmo dançante e influências marcante de reggaeton foi para dar ainda mais vida à história”, conta Alinne.

Já “Sucesso”, mais um single do EP debutante de Garruth, tem como mensagem principal buscar ver o lado bom das críticas negativas e respondê-las de maneira irônica. “A composição de ‘Sucesso’ surgiu como resposta às críticas negativas de uma outra música minha, chamada ‘Azar’, que conta histórias de antigos relacionamentos. Como Vitória é uma cidade pequena, muitas pessoas ouviram e, por estarem direta ou indiretamente envolvidas na história, não gostaram da repercussão da canção e começaram a me ofenderam pessoalmente de diversas formas. ‘Sucesso’ fala sobre como essas críticas negativas só aumentaram ainda mais o alcance do meu trabalho.”

Inspirada na história de sua amiga, o clipe de “Quiero Más” foi produzido pela própria cantora ao lado de duas amigas e mostra a visão da mulher solteira que deseja ficar com todas as pessoas que não teve oportunidade durante o período de namoro. “Assim como o single, o clipe também foi inspirado na história da minha amiga e conta a história de quatro mulheres totalmente diferentes: uma estudante tímida e sonhadora, uma latina católica fervorosa, uma baladeira extravagante e uma repleta de preguiça, durante o processo da conquista, do flerte com uma outra pessoa depois de viver anos em um relacionamento péssimo”, conta.

