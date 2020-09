“ALICIA”, o tão aguardado álbum de Alicia Keys, chegou

PUBLICIDADE

Alicia Keys comemorará o lançamento em uma apresentação ao vivo incrível hoje à noite, como parte da série de shows UNSTAGED, promovida pela American Express Ganhadora de 15 estatuetas do GRAMMY, ela vai abrir o iHeart Music Festival deste fim de semana com uma apresentação musical imperdível Alicia Keys participará de todos os programas “The Late Late Show With James Corden” da semana de 21 a 24 de setembro, apresentando músicas do novo álbum

OUÇA O ÁLBUM “ALICIA” AGORA – BAIXE A ARTE DO ÁLBUM – BAIXE AS LETRAS/CRÉDITOS

Repercussão do álbum “ALICIA”:

“Em ‘Alicia’, Alicia Keys esbanja emoção, conselhos e desenvoltura” – The New York Times (coluna “Critic’s Pick”)

“Em seu novo projeto [primeiro single] ‘Show Me Love’, Alicia Keys é a verdadeira tradução do ‘ser artista’ — em todos os sentidos” – BET.com

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“[No single ‘So Done’] a parceria de R&B [Alicia Keys e Khalid] ressoa em uníssono, criando outra joia na ilustre carreira de Alicia Keys.” – Billboard

Hoje, a ganhadora de 15 estatuetas do GRAMMY e musicista reconhecida internacionalmente, Alicia Keys, lançou seu tão aguardado álbum de estúdio “ALICIA” (pela gravadora RCA Records), convidando o mundo a se juntar a ela em uma viagem sônica, introspectiva, sensual e com muito soul. O álbum, que mostra a versatilidade de Alicia neste momento de sua vida, traz 15 músicas, incluindo colaborações com JillScott, Khalid, Miguel, Snoh Aalegra, Tierra Whack, Sampha e Diamond Platinumz. Confira a lista de faixas completa abaixo. “ALICIA” já está disponível para download, compra e em todas as plataformas de streaming do mundo. Clique AQUI.

“Este álbum traz uma energia tão especial! Tem tudo o que eu curto em termos de música e arte neste momento da minha vida”, conta Keys. “Estou tão animada por poder me conectar com pessoas do mundo todo através desses sons, letras e melodias. Dei o nome “ALICIA” para este álbum porque ele traz tudo o que eu sou e já senti gravando em estúdio. Durante o processo de criação, me senti confortável com todas as minhas facetas. Espero que todos que ouvirem o álbum consigam senti-lo como a versão mais verdadeira de si mesmos.”

Os fãs terão a chance de conferir as novas músicas em apresentações ao vivo de Alicia Keys na série UNSTAGED — promovida pela American Express — hoje à noite, 18 de setembro, às 19h (horário de Brasília). A cantora, compositora e produtora chama a transmissão on-line especial de uma experiência emocional e musical imperdível. O evento será transmitido pelas páginas da artista no Twitter, Facebook e YouTube, e pelo TIDAL. Para mais informações sobre o evento, clique AQUI.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Alicia Keys comemorou o lançamento do álbum ontem ao vivo no programa “Good Morning America”. Durante a transmissão do show, ela divulgou o novo single do álbum”Love Looks Better” em uma apresentação surpresa no Skyline Drive-In do Brooklyn. O evento foi dedicado ao seu público de heróis da vida real: trabalhadores da área de saúde, essenciais na pandemia que estamos vivendo (todos protegidos em carros e respeitando o distanciamento social).

Alicia Keys está confirmada para abrir o iHeart Music Festival deste fim de semana com uma apresentação musical imperdível. O evento começa às 22h (horário de Brasília) de hoje, 18 de setembro, às 22h (horário de Brasília).

Para agitar ainda mais as emoções, o “The Late Late Show with James Corden” anunciou esta manhã que Alicia Keys estará no programa a próxima semana inteira, de 21 a 24 de setembro, apresentando músicas do álbum “ALICIA” ao vivo com a participação de alguns convidados muito especiais. Ao longo da semana, Alicia Keys também aparecerá em estúdio em vários outros quadros do programa.

Após o lançamento de “ALICIA”, o TIDAL comentará o álbum faixa a faixa e lançará com exclusividade o episódio de estreia da série de vídeos “Credit Due”, no qual ela e seus colaboradores especialistas falam sobre o processo de composição, gravação e produção das faixas selecionadas de “ALICIA”. O episódio estreará na sexta-feira, 25 de setembro. Mergulhe na experiência completa pelo site TIDAL.com/AliciaKeys.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os elogios ao álbum “ALICIA” começaram no ano passado, quando foram divulgados vários trechos e streamings do novo álbum de Alicia Keys. No mês passado, aconteceu o lançamento de “So Done”, uma colaboração suave e catártica de R&B com Khalid, que foi aclamada pela crítica. A produção do iHeart chamou a faixa de “um bálsamo para os dias que estamos vivendo”. Keys começou 2020 com o lançamento do sucesso “Underdog”, que recebeu elogios após o lançamento. O canal E! chamou a faixa de “o hino que você nãovai parar de ouvir” e o Hypebeast escreveu” “O hino em que Alicia rasga o coração com histórias de humildade e humanidade”. No final de 2019, Keys liberou o primeiro trecho de

“ALICIA” com “Show MeLove”,, com Miguel. A faixa levou Alicia, pela 11ª vez, ao primeiro lugar nas paradas do AirPlay de músicas R&B da Billboard Adult. Após o lançamento, o site BET.com escreveu: “Em seu novo projeto, Alicia Keys é a verdadeira tradução do ‘ser artista’ — em todos os sentidos”.

O álbum, que mostra os muitos lados de Alicia neste momento da vida da artista, também é precedido por três outras faixas magistrais já lançadas: “Time Machine”, uma batida dançante sobre a liberdade que vem com a deixar o passado para trás; “Good Job”, uma balada que reverencia heróis desconhecidos e trabalhadores da linha de frente, que estreou em abril durante uma reunião especial da COVID-19 na CNN; e a emocional “Perfect Way To Die”, que a artista dedica a vidas pretas inocentes perdidas para a brutalidade policial. Alicia fez uma apresentação comovente da canção durante a transmissão do BET Awards, em junho.

Ela planeja dar vida ao novo álbum no segundo semestre de 2021, durante datas remarcadas da sua próxima turnê mundial “ALICIA A World Tour”, originalmente programada para o segundo semestre de 2020, antes da pandemia mundial colocar uma pausa nos shows de música ao vivo. Para mais informações sobre ingressos e datas, clique AQUI.

O álbum é uma peça paralela ao livro best-seller do New York Times “More Myself: A Journey”, que foi lançado em março como o primeiro título da nova marca da Oprah com a Flatiron Books. Para mais informações sobre o livro, clique AQUI.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lista de faixas do álbum “ALICIA”: