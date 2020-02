Agenda Brasília – de 6 a 12 de fevereiro de 2020

PUBLICIDADE 

EXPOSIÇÃO BJORK DIGITAL

Data: 3 de Dezembro de 2019 a 9 de Fevereiro de 2020, Terça a Domingo

Hora: Galeria 1 – 9h às 19h30 / Galeria 2 – 9h às 21h

Local: CCBB Brasília – Setor de Clubes Sul, trecho 2

O Ministério da Cidadania e o Banco do Brasil apresentam e patrocinam a exposição internacional Björk Digital em Brasília, de 03 de dezembro de 2019 a 09 de fevereiro de 2020. Essa é a primeira vez que os conteúdos imersivos criados pela artista em colaboração com alguns dos mais inovadores artistas visuais do mundo, como James Merry, Andrew Thomas Huang e Jesse Kanda, será disponibilizado ao público de forma gratuita.

A exposição é dividida em duas partes: Galeria 1 e Galeria 2. A primeira parte é composta por quatro seções e traz os clipes em VR das faixas do álbum Vulnicura (2015): Stonemilker, Black Lake, Mouth Mantra, Quicksand, Family e Notget. De uma performance intimista na praia de Grótta, na Islândia, a um mergulho na boca da Björk, passando por interações com os avatares digitais da artista, os vídeos interativos exploram a tecnologia da realidade virtual, ressaltando a vocação de Björk como uma das artistas mais vanguardistas de nossa época. A visitação é organizada de 20 em 20 minutos, aproximadamente, em grupos de 25 pessoas.

Na segunda parte da exposição o público poderá experimentar o projeto educativo Biophilia através de ipads e uma sala de cinema, com projeção dos videoclipes da artista de forma intermitente, dirigidos por Michel Gondry, Chris Cunningham, Nick Knight, entre outros, incluindo materiais mais recentes, lançados em virtude do álbum Utopia, como The Gate, de Andrew Thomas Hang e Tabula Rasa, de Tobias Gremmler.

Ingressos

Gratuito

*Valores dos ingressos sujeitos à alterações sem aviso prévio.

*Gratuito mediante a retirada de ingresso na bilheteria.

Ponto de Vendas

Bilheteria do CCBB.

Mais Informações

Telefone: (61) 3108-7600

(61) 3108-7600 Classificação: 14 anos

70ª ECOFEIRA DO MERCADO SUL

Data: 8 de fevereiro, sábado

Hora: De 9h às 22h

Local: Mercado Sul de Taguatinga (QSB 12/13)

Iniciamos a programação da 70a Ecofeira Mercado Sul, celebrando o aniversário da Ocupação Cultural Mercado Sul Vive, e as ações autônomas e ininterruptas da Ecofeira. Como nosso público sabe, temos um processo na justiça desde 2015, e de forma coletiva e de autogestão, temos levado a frente a proposta de um outro mundo possível. Entre conquistas e desafios convidamos tod@s a estar conosco neste dia de festa mas também de reflexão.

Nossa programação inicia a partir das 9h com a Oficina Aberta de Vogue com o Ruan Italo Guajajara, seguida de um almoço delicioso com a Sônia Comedoria. A partir das 14h nossa programação é junto a Ecofeira Mercado Sul, com a Tetê Alcândida Borges do Batalhão das Artes com a oficina de manipulação de bonecos gigantes, e depois um bate papo com a Diele Mendes. A noite nossa programação segue com Marcus Aborígine Dantas e Cid Aroeira. Não perca!

Quer expor na Ecofeira? Basta fazer um post informando a geral que estará presente com as tags #ecofeiramercadosul #mercadosulvive #5anosdeocupa. E claro, lembrando que permitimos produtos produzidos pelas pessoas (individual, familiar e coletivo), ecológicos, brechós, entre outros.

Serviço

70ª EcoFeira do Mercado Sul – 5 anos de Ocupa

Data: 8 de fevereiro, sábado

Horário: De 9h às 22h

Local: Mercado Sul de Taguatinga (QSB 12/13)

Mais informações: (61) 98127-7422

Evento gratuito

BALADAS

VIVA BSB

Data: 18 de Janeiro a 9 de Fevereiro de 2020

Hora: Sábado das 16h às 02h | Domingo das 16h às 00h

Local: Pontão do Lago Sul

Orla do lago, céu aberto, pé na grama e pôr-do-sol. Contagem regressiva para o festival de férias oficial de Brasília que celebra a chegada de novos ares e conecta pessoas com a melhor energia e música. Em sua 2ª edição, o VIVA, realizado pelas produtoras Anima, Verri e Medley, agitará o verão na capital federal durante quatro finais de semana, entre 18 de janeiro e 09 de fevereiro.

O line traz ritmos preferidos do brasiliense. Os estilos musicais incluem do eletrônico ao house, funk, rap e pop. Já estão confirmadas: Kevin O Chris, Lagum, Kvsh, FP do Trem Bala, Gaab, Pedro Sampaio, DJ Zullu, Pulse e Anneto. Também estão entre as atrações: Camila Jun, Coletivos Índios, Dudu Moreira, Gabi Vilela, Gabriel Sales, Mateus Blandim e Mateus Hartmann.

Com cenografia no mood verão, o palco principal será o cartão postal do evento, montado em estrutura sob o lago Paranoá. A estrutura do VIVA contará com lounges e uma grande varanda à beira lago. A acessibilidade para diferentes públicos está garantida, a infraestrutura será adaptada para receber pessoas com deficiência.

Sustentabilidade VIVA

As estratégias sustentáveis englobam diversos pilares, como a meta em alcançar o patamar de 90% LIXO ZERO na reutilização, reciclagem e compostagem de resíduos nos quatro finais de semana de festa, além de contribuir para neutralizar as emissões de carbono. As arrecadações de alimento não-perecível também terão destino sustentável. Ao final do projeto, serão entregues ao Mesa Brasil-SESC, programa de bancos de alimentos contra a fome e o desperdício.

Gastronomia VIVA

A experiência será complementada com praça de alimentação que valoriza as marcas queridinhas de Brasília. Estarão presentes: Dog da Igrejinha, Pastel Mix, Geleia, La Paleta, Pop’Lícia, Katia Baleira, GB Vinhos, Hot Machine. O evento tem patrocínio da Skol Puro Malte, Beefeater, Absolut, Chivas e Redbull.

Programação Esportiva

Para quem deseja alternar balada e exercícios físicos, a academia Unique, parceira do VIVA, promoverá aulas em horários alternativos. Entre as atividades oferecidas, estarão yoga, crossfit e fitdance.

Confira as Playlists do Deboa

Playlists novas a cada semana!

18 de Janeiro (Gaab, Pedro Sampaio, Fp do Trem Bala) – Playlist 1

19 de Janeiro (Matheus e Kauan) – Playlist 2

26 de Janeiro (Lagum e GBR) – Playlist 3

1 de Fevereiro (Kevin O Chris e Dj Zullu) – Playlist 4

Atrações

Matheus e Kauan

Léo Santana

Lagum

Kevin O Chris

Kvsh

Dubdogz

DJ Zullu

Gaab

FP do Trem Bala

Pedro Sampaio

Pulse

Annëto

Anima Crew

Banda Sinco

Camila Jun

Coletivo Índios

Daniel Futuro

Disstinto

Dudu Moreira

Gabi Vilela

Gabriel Sales

Mateus Blandim

Matheus Hartmann

Nice

Programação

18 de Janeiro, Sábado

FP do Trem Bala + Pedro Sampaio + Gaab

19 de Janeiro, Domingo

Matheus e Kauan

26 de Janeiro, Domingo

Lagum + DJ GBR + Shark

1 de Fevereiro, Sábado

Kevin O Chris + DJ Zullu

2 de Fevereiro, Domingo

Kvsh + Dubdogz + Annëto + André Pulse

8 de Fevereiro, Sábado

Viva o Blokinho

9 de Fevereiro, Domingo

Léo Santana

Ingressos

3º lote

Léo Santana

R$ 111,00 (Meia)

R$ 221,00 (Inteira)

1º lote

Viva o Blokinho

R$ 51,00 (Meia)

R$ 101,00 (Inteira)

FUNN SUMMER CAMP

Data: 11 de Janeiro a 16 de Fevereiro de 2020

Hora: 10h às 2h

Local: Clube ASES

O festival de verão idealizado pela Funn Entretenimento e Constantino Produções contará com dois espaços com entradas separadas e horário de funcionamento diferenciado. O beach club funcionará de 10h às 18h e a Arena Summer de 18h às 2h com shows badalados. “No Beach Club teremos 8 lounges privados, sendo 7 com capacidade para 30 pessoas e 1 com capacidade para 50, espreguiçadeiras e duchas à disposição”, explica Pedro Caetano. A ideia é que ao longo do dia a vibe vá mudando de acordo com os DJs, que se alternarão nas pick-ups. Aqui o gênero musical será o eletrônico e o line-up exclusivo com DJs locais e de outras cidades. O restaurante oficial será o New Mercadito, que convidará semanalmente um chef da cidade para assinar o cardápio. “O foco do menu será frutos do mar: camarão, lagosta, ostras… Teremos drinks, vinhos rosé e branco, atendimento de garçom na mesa”, conta Hugo Andrade. Entre os chefs já confirmados estão: Lui Veronese, Thiago Paraíso e Dudu Carvalheiro. O bar de drinks fica por conta do Versão Brasileira. Também haverá um píer flutuante para dar acesso as lanchas e barcos, que quiserem fazer uma paradinha por lá. “Nosso estacionamento aquático cabe apenas 20 lanchas, por isso ofereceremos jet skis para buscar quem precisar ancorar seu barco mais longe”, completa Carlos Constantino. O beach club também oferecerá esportes aquáticos, como: jetsurf, wakeboard, caiaque, SUP, entre outros. Neste sábado, o Noá Crossfit comanda o aulão de yoga às 10h, funcional às 11h e fitdance às 12h. Quem quiser levar seu pet, a boa notícia é que o espaço é petfriendly. “Neste espaço teremos a lojinha Funn Summer Store em parceria com a Born e outras marcas locais”, antecipa Henrique Migras. Às 18h, o beach club encerra suas atividades e o público segue para a Arena Summer. No line-up da Arena, nomes de peso da música nacional. A abertura fica por conta da festa Pagode do Péricão com Pixote e Bom Gosto; Dia 12, é a vez de Djonga, Maneva e Filipe Ret; Já no dia 18, na festa Rio Sunset vai ter Rennan da Penha, Fancy Inc, Matheus Fonseca, Ownboss, Fábio Serra, Teles, Mojjo, Manza e Jéssica Brankka; Dia 25, a festa Rio Eu Te Amo reúne Thiaguinho, 3030 e Joe Kinni; Domingo, 26, Armandinho, Pitty e Scalene; No dia 1º de fevereiro, o festival recebe Tomate e Turma do Pagode; 08/02, Atitude 67, Vitão e Make U Sweat; 15/02, “Um belo dia” com Belo, Salgadinho e Chrigor; 16/02, Resenha Cleber e Cauan e Juliana Marques.

Atrações

Thiaguinho

Pitty

Rennan da Penha

Maneva

Vitão

Filipe Ret

3030

Djonga

Scalene

Armandinho

Juliana Marques

Péricles

Cleber e Cauan

Pixote

Atitude 67

Turma do Pagode

Salgadinho

Belo

Tomate

Chrigor

Matheus Fonseca

Fancy INC

Make U Sweat

Mojjo

Teles

Bonde do Quadradinho

Ownboss

Fábio Serra

Repeated

The Otherz

Manza

Rafa Rios

Jéssica Brankka

Breno Rocha

DJ A

Hugo Drop

Daniel Futuro

Gabj

Bruno Freitas

Programação

11 de Janeiro, Sábado

Festa Pagode do Périclão: Péricles + Pixote

12 de Janeiro, Domingo

Maneva + Djonga + Filipe Ret

18 de Janeiro, Sábado

Festa Rio Sunset: Rennan da Penha + Fancy Inc + Matheus Fonseca + Manza + Ownboss + Fábio Serra + Teles + Jéssica Brankka

25 de Janeiro, Sábado

Festa Rio Eu Te Amo: Thiaguinho + 3030

26 de Janeiro, Domingo

Armandinho + Pitty + Scalene

1 de Fevereiro, Sábado

Tomate + Turma do Pagode

8 de Fevereiro, Sábado

Atitude 67 + Make U Sweat + Vitão

15 de Fevereiro, Sábado

Festa Um Belo Dia: Belo + Salgadinho + Chrigor

16 de Fevereiro, Domingo

Festa Resenha: Cleber e Cauan + Juliana Marques

*A programação pode sofrer alterações sem aviso prévio.

Ingressos

Passaporte

Esgotado

2º lote

Atitude 67 + Make U Sweat + Vitão – 8 de Fevereiro

R$ 90,00 (Meia)

Festa Um Belo Dia – 15 de Fevereiro

R$ 90,00 (Meia)

Festa Resenha com Cleber e Cauan – 16 de Fevereiro

R$ 60,00 (Meia)

HOSTEL BRASÍLIA

Data: 11 de Janeiro a 15 de Fevereiro de 2020

Hora: 22h

Local: Ascade – St. de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2

Nas férias de 2020 o Hostel está de volta para mais uma temporada fantástica!!! Grandes atrações nacionais no rolê que é a cara das suas férias. De 11 de janeiro a 15 de fevereiro, o Hostel vai hospedar as festas mais divertidas da cidade!!!! E como já é tradição, a nossa vibe vai até amanhecer!!!

Atrações

Jerry Smith

Matuê

DJ Guuga

Du Black

Mila

MC G15

Grupo Di Propósito

Mamacita

Gabj

Dudu Moreira

DJ A

Senx Gang

Daniel Futuro

Bonde do Quadradinho

Marcelo Larbac

Thiago May

Caio Hot

DJ Kacá

Bruno Antum

One Dance

Swing Detona

Soul Dance

Programação

11 de Janeiro, Sábado

Open Hostel: Yuri Martins

18 de Janeiro, Sábado

Bloquinho do Hostel: MC G15

24 de Janeiro, Sexta

Que Resenha com Di Propósito

25 de Janeiro, Sábado

Baile do Pretinho com Jerry Smith

1 de Fevereiro, Sábado

Gaiola é o Troco: MC Du Black

8 de Fevereiro, Sábado

Brota no Bailão com Mila

14 de Fevereiro, Sexta

Baile do DJ Guuga

15 de Fevereiro, Sábado

Metadinha com Matuê

Ingressos

3º lote

Passaporte Hostel

R$ 140,00 + taxa

2º lote

Metadinha com Matuê

R$ 50,00 + taxa

1º lote

Baile do DJ Guuga

R$ 40,00 + taxa

Lote Promocional

Brota no Bailão com Mila

R$ 30,00 + taxa

*Valores dos ingressos sujeitos à alterações sem aviso prévio.

Pontos de Venda

Sympla

App Hostel Produções

ANAVITÓRIA EM BRASÍLIA

Data: 7 de Fevereiro de 2020, Sexta

Hora: 21h

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

A Dupla AnaVitória, do hit Trevo (tu), desembarca em Brasília dia 7 de Fevereiro no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Não perca!

Atrações

AnaVitória

Ingressos

3° lote

Poltrona Superior

Esgotado

Poltrona Especial

R$ 145,60 (meia e promocional)

R$ 291,20 (inteira)

Poltrona Vip

R$ 145,60 (meia e promocional)

R$ 291,20 (inteira)

Poltrona Gold

R$ 151,20 (meia e promocional)

R$ 302,40 (inteira)

Poltrona Premium

Esgotado

Front Premium

Esgotado

PCD – Cadeirante

Esgotado

BARES E PUBS

OUTRO CALAF

Data: 4 a 9 de Fevereiro de 2020, Terça a Domingo

Hora: Confira a programação

Local: Outro Calaf – Setor Bancário Sul, Quadra 02

O Outro Calaf oferece, desde 1990, o que há de melhor na cozinha espanhola e uma programação musical de qualidade. A casa é consolidada por várias premiações renomadas entre elas: o melhor para dançar, o melhor para paquerar e a melhor música ao vivo!

Programação

4 de Fevereiro, Terça, 18h: Terça no Calaf tem samba com o 7 na Roda

Samba de graça a noite toda, vem como vc é. A casa abre 18h, o samba começa 21h.

5 de Fevereiro, Quarta, 21h: Rolê Aleatório

Estão prontos para a loucura que vai ser essa terceira edição? Vcs já sabem: rolê aleatório é um estilo de vida!

Line up:

Dj Athena

Dj Gontijo

Dj Pequi

6 de Fevereiro, Quinta, 23h: Vapo Vapo – Mc Ingryd na #quintanocalaf

MC Ingryd vem aí! A dona do Hit número 1 do Spotfy “Vem me Satisfazer” vai se apresentar pela primeira vez em BSB na Quinta-Feira mais bombada da cidade! Todo mundo preparado para curtir aquele Bailão de Férias!?

7 de Fevereiro, Sexta, 22h: Brota no Bailão

Pro desespero do seu, do meu, dos nossos ex, partiu bailão‼

Sinal de alerta ligado para todas danadezas de BSB, o melhor baile pop/ funk está chegando e é pra brotar. Façam regulagem das molas da cintura porquê vamos gasta-los a noite toda!

8 de Fevereiro, Sábado

Ensaio das Divinas Tetas

Saiba mais sobre o Ensaio das Divinas Tetas

9 de Fevereiro, Domingo

Funk de Domingo – 19h

Ressaca só se cura bebendo +! É funk o domingo todo.

Ingressos

Terça no Calaf tem samba com o 7 na Roda – 4 de Fevereiro

Gratuito

Rolê Aleatório – 5 de Fevereiro

Gratuito até as 22h

R$ 10,00 até 23h

R$ 20,00 até 00h

Vapo Vapo – Mc Ingryd na #quintanocalaf – 6 de Fevereiro

Antecipado

Gratuito

R$ 20,00 + taxa

*Aniversariante do mês não paga! Entrada gratuita a noite toda, mediante a postagem no facebook.

Brota no Bailão – 7 de Fevereiro

Antecipado

Gratuito

R$ 15,00 + taxa

Ensaio das Divinas Tetas – 8 de Fevereiro

2º lote

R$ 30,00 + taxa

Funk de Domingo – 9 de Fevereiro

Antecipado

Gratuito

Na hora

R$10 até 21h

R$20 até 22h

*Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

*Gratuito mediante a retirada de ingresso pelo Sympla e válido até 20h.

Pontos de Venda

Rolê Aleatório – 5 de Fevereiro

Na hora e no local

Vapo Vapo – Mc Ingryd na #quintanocalaf – 6 de Fevereiro

https://www.sympla.com.br/vapo-vapo-mc-ingryd-na-quintanocalaf__779303

Na hora e no local.

Brota no Bailão – 7 de Fevereiro

Ensaio das Divinas Tetas – 8 de Fevereiro

Funk de Domingo – 9 de Fevereiro

https://www.sympla.com.br/funk-de-domingo-5-l-retire-sua-cortesia__773332

Na hora e no local.

CLUBE DO CHORO

Data: 1 a 29 de Fevereiro de 2020

Hora: 21h

Local: Clube do Choro de Brasília, SDC, Bloco G

O Clube do Choro de Brasília completou em 2017 quarenta anos de fundação. E segue comemorando revisitando a obra dos grandes compositores da música popular brasileira que homenageou nesse período, uma iniciativa cujo sucesso projetou o Clube nacional e internacionalmente, a ponto de torná-lo hoje “uma das mais importantes instituições culturais do país”, nas palavras do jornalista e biógrafo da MPB Sérgio Cabral. Com isso, o Clube do Choro de Brasília pretende estreitar os vínculos com seu público tradicional de aficcionados e levar às novas gerações de frequentadores, que conseguiu atrair com seu trabalho de formação de platéias, obras-primas de nomes consagrados da nossa música, revistas e atualizadas pelos arranjos e interpretações de alguns dos maiores instrumentistas atualmente em atividade no país.

Programação

1 de Fevereiro

Camerata Caipira e Trio Barú

4 de Fevereiro

Boleros Inesquecíveis

5 de Fevereiro

Marcello Linhos e Armorial

6 de Fevereiro

Alberto Salgado e Tiago Tunes

7 de Fevereiro

Belchior – Tudo Outra Vez

9 de Fevereiro

Sucessos do Rei com Marina Elali e Maestro Eduardo Lages

11 de Fevereiro

Arrastão – Um Canto Elis com Anahi

12 de Fevereiro

Thais Siqueira

13 e 14 de Fevereiro

Orquestra de Violões

18 de Fevereiro

Mariano Júnior

19 de Fevereiro

Sr Gonzales Serenata Orquestra em Baile de Máscaras

20 de Fevereiro

Atração a confirmar

21 de Fevereiro

Sabor de Cuba

27 de Fevereiro

Praga de Baiano

28 de Fevereiro

Blues Dellas

29 de Fevereiro

Georgia W. Alô

Ingressos

R$ 20,00 (meia)

R$ 40,00 (inteira)

Sucessos do Rei com Marina Elali e Maestro Eduardo Lages – 9 de Fevereiro

R$ 100,00 (inteira)

R$ 50,00 (meia)

Sr Gonzales Serenata Orquestra – 19 de Fevereiro

R$ 50,00 (inteira)

R$ 25,00 (meia)

*Valores dos ingressos sujeitos à alterações sem aviso prévio.

Pontos de Venda

Na Bilheteria do Clube do Choro de Brasília

De Segunda a Sexta das 10h às 22h

Sábado a partir das 19h

Vendas online

Através do site: www.clubedochoro.com.br

Mais Informações

Telefone: (61) 3224 0559

(61) 3224 0559 Classificação: 14 anos

BRAZÓLIA

Data: 5 a 9 de Fevereiro de 2020, Quarta a Domingo

Hora: Confira a programação

Local: SGO Quadra 3

Inaugurado em Outubro de 2018, o Brazólia Bar entrega um novo conceito de bar em Brasília: ambiente diversificado e um cardápio onde você irá comer e beber muito!

Arena Brazólia

O bar-arena abre de terça a domingo e o ritmo predominante é pagode. As noites aqui Brazolia são comandadas por diversos grupos selecionados a dedo para o melhor pagode da cidade.

Programação

5 de Fevereiro, Quarta, 18h: Roda de Samba com 7 na Roda e Amor Maior

Transmissão dos jogos de futebol

Aniversariante + acompanhante não pagam entrada. Basta se apresentar na entrada c/ documento de identidade.

Aniversariantes c/ + de 15 (quinze) convidados pagantes tem direito a um combo de Smirnoff (de 1L).

Aniversariantes c/ + de 10 (dez) convidados pagantes tem direito a um combo de cerveja long neck ou um prosecco.

6 de Fevereiro, Quinta, 18h: Misturinha com Mistura 61 e Zé Felipe & Miguel

DJ Holtz (18h), Mistura 61 (20h30) e Zé Felipe & Miguel (22h30)

Combo Vodka Bombay c/ 5 Energéticos ou Tônicas R$ 249,00 (a noite toda)

Chopp Brahma 2,99 (16h às 20h)

Drinks Selecionados 50% off (16h às 20h)

Aniversariante + acompanhante não pagam entrada. Basta se apresentar c/ documento de identidade.

Aniversário, despedida ou confra c/ + de 15 (quinze) convidados pagantes tem direito a um combo de Smirnoff (de 1L).

Convidados de aniversariantes com nome na lista: homem paga R$ 20,00 e mulher não paga até às 22h00 (válido p/ despedida e confra)

*Lista até às 16h de quinta-feira pelo whatsapp 9 84267270.

7 de Fevereiro, Sexta, 18h: Roda de Samba com Grupo Menos é Mais

DJ Futuro (18h e nos intervalos) e Grupo Menos é Mais (21h).

2 cortesias (cortesia aniversariante + cortesia acompanhante) – basta apresentar o documento na entrada.⠀

Convidados de aniversariantes pagam R$30,00 até às 22h (após esse horário a cobrança se dará nos moldes da bilheteria normal).​

Você pode ganhar um combo de Smirnoff (de 1L) se pelo menos 15 pessoas pagantes da sua lista estiverem no evento.⠀

*Necessário enviar uma foto da identidade (para comprovar a data do aniversário) com a lista para o e-mail aniversariantes@brazolia.com ATÉ 16h DO DIA DO EVENTO, especificando o NOME DO ANIVERSARIANTE e a DATA do evento.

8 de Fevereiro, Sábado, 12h: Nossa Feijuca com Coisa Nossa

Transmissão dos jogos de futebol

Valor da feijoada: R$ 38,90 (buffet completo à vontade até 16h30)

Aniversariante + acompanhante não pagam entrada. Basta se apresentar na entrada c/ documento de identidade.

Aniversariantes c/ + de 10 (dez) convidados tem direito a um combo de cerveja long neck ou um prosecco.

Somente o almoço no salão interno não paga entrada.

8 de Fevereiro, Sábado, 19h: Baile do Se Joga

DJ Holtz (19h) e Baile do Se Joga (20h).

Aniversariante + acompanhante não pagam entrada. Basta se apresentar na entrada c/ documento de identidade.

Aniversariante que mandar lista ganha welcome drink + SURPRESINHA do Se Joga.

Com 10 convidados pagantes na lista, você ganha um balde de Budweiser ou um Prosecco.

Com 15 convidados pagantes na lista, você ganha um combo de Smirnoff (1L).

Convidados com nome na lista até 21h: mulheres pagam R$ 10,00 e homens pagam R$ 20,00.

Convidados com nome na lista de 21h às 22h: R$ 20,00 (unissex)

*Listas até as 16h de Sábado através do whatsapp: (61) 99835-3170.

9 de Fevereiro, Domingo, 12h: Roda de Samba com Teresa Lopes

Buffet c/ carnes nobres preparadas na brasa + 60 variedades entre pratos quentes, saladas e sushi: R$ 69,90kg.

Programação kids: brinquedoteca gratuita + atividades infantis.

Aniversariante + acompanhante não pagam entrada. Basta se apresentar na entrada c/ documento de identidade.

Aniversariantes c/ + de 10 (dez) convidados tem direito a um combo de cerveja long neck ou um prosecco.

9 de Fevereiro, Domingo, 17h: DP à Vontade com Di Propósito

DJ Kacá (18h), Di Propósito (20h) e Atração Surpresa (23h).

2 cortesias (cortesia aniversariante + cortesia acompanhante) – basta enviar os nomes por WhatsApp (9 92452820)

Aniversariantes da semana que enviarem os nomes até sexta feira, antes do evento, tem direito a um balão de led.

Aniversário, despedida e confra c/ + de 20 (vinte) convidados pagantes tem direito a um combo de Smirnoff (de 1L). Aniversário, despedida e confra c/ + de 10 (dez) convidados pagantes tem uma garrafa de Prosecco ou 1 combo de Long Neck (benefício válido até 20h00).

Convidados de aniversariantes com nome na lista enviadas até 24h antes do evento pagam R$ 20,00 até às 19h00 (válido p/ despedida e confra).

*Promoções não válidas para vésperas de feriados, feriados e datas comemorativas.

*Horários sujeitos a alteração.

*Horários sujeitos a alteração.

Ingressos

5 de Fevereiro, Quarta, 18h: Roda de Samba com 7 na Roda e Amor Maior

Couvert: R$10,00

6 de Fevereiro, Quinta, 18h: Misturinha com Mistura 61 e Zé Felipe & Miguel

R$ 20,00 até 20h

Após 20h: R$ 30,00

Mulher c/ nome na lista não paga até 22h

Homem c/ nome na lista paga R$ 20 até 22h (independente do valor da bilheteria)

7 de Fevereiro, Sexta, 18h: Roda de Samba com Grupo Menos é Mais

Ingressos antecipados aqui – R$ 15,00 – R$ 20,00. (vendas dos antecipados de terça – 12h até sexta – 18h. Permitida entrada no evento em qualquer horário)

18h às 20h: R$ 30,00

Após 20h: R$ 40,00

8 de Fevereiro, Sábado, 12h: Nossa Feijuca com Coisa Nossa

12h às 16h: R$ 20,00

8 de Fevereiro, Sábado, 19h: Baile do Se Joga

Bilheteria das 18h às 21h: R$ 20,00

9 de Fevereiro, Domingo, 12h: Roda de Samba com Teresa Lopes

Couvert: R$ 10,00

9 de Fevereiro, Domingo, 17h: DP à Vontade com Di Propósito

R$ 30,00

BLITZ

Data: 5, 8 e 15 de Fevereiro de 2020, Sábado e Domingo

Hora: Confira a Programação

Local: Blitz – Clube ASCEB – 904 Sul

MPB, chorinho, forró, funk, samba, rock e sertanejo em um só lugar. Essa é a proposta da Blitz, casa shows recém lançada na capital que vem apostando de segunda a sábado, na diversidade dos gêneros musicais para conquistar os brasilienses.

Em seu line-up semanal, a casa recebe nomes conhecidos do cenário musical de Brasília, como a banda de forró Só Para Xamegar, o cantor Belluco e o grupo Rock Beats. Localizada na 904 sul, dentro da ASCEB, a Blitz que também é bar e restaurante, tem capacidade para receber até 700 pessoas, com um cardápio variado de petiscos, carta de drinks clássicos e autorais, além de cervejas especiais.

Programação

5 de Fevereiro, Quarta, 22h: Abacashit

Nas suas quartas de férias! Então bora que pra nós quarta já é quase fim de semana!

Line Up:

Hugo Drop Senx Gang Daniel Futuro Dudu Trocatapa Novisa

8 de Fevereiro, Sábado, 22h: Darth Vader vai casar

Darth Vader vai se casar e você está convidado para este grande evento na Blitz! 904 sul, o local foi todo reformado e tá só esperando a valsa.

15 de Fevereiro, Sábado, 22h: Fight de bumbum

Dia 15 o tempo tá bom! Tá bom pra ir numa festinha, chamar as amigas, tomar umas tequilas e ir na fight de bumbum. É só isso que eu queriaaaaa!! Vai rasgando até o chão, fica bem aquecidinho e se prepara que vai rolar FIGHT DE BUMBUM

Ingressos

Abacashit – 29 de Janeiro

Cortesia mediante a retirada de ingresso pelo Sympla e válido até 23h30

Darth Vader vai casar – 8 de Fevereiro

Antecipado

Cortesia mediante a retirada de ingresso pelo Sympla, válido até 23h

Na hora

R$ 20,00 até 00h

R$ 25,00 após 00h

Fight de bumbum – 15 de Fevereiro

Cortesia mediante a retirada de ingresso pelo Sympla.

Na hora

R$ 20,00 até 00h

R$ 25,00 após 00h

*Valores dos ingressos sujeitos à alterações sem aviso prévio.

Pontos de Venda

Abacashit – 29 de Janeiro

Darth Vader vai casar – 8 de Fevereiro

https://www.sympla.com.br/darth-vader-vai-casar__770251

Na hora e no local

Fight de bumbum – 15 de Fevereiro

https://www.sympla.com.br/fight-de-bumbum__770275

Na hora e no local

CULTURA

COMEDIANDO

Data: 8 e 9 de Fevereiro de 2020, Sábado e Domingo

Hora: Sábado às 20h e Domingo às 19h

Local: Espaço Cultural Renato Russo – 508 sul

Comemorando 14 anos de carreira Raphael da Matta (Os Fantásticos) traz ao palco seus melhores personagens, performances e imitações. Dividido em 6 esquetes, Da Matta faz uma releitura de sua carreira utilizando se de todas suas atuações, sendo um espetáculo bem rico e diversificado, onde o público conhecerá toda a versatilidade do comediante.

Ingressos

R$ 20,00 (Meia)

R$ 40,00 (Inteira)

Pontos de Vendas

Na hora e no local

BOHEMIAN RHAPSODY

Data: 8 de Fevereiro de 2020, Sábado

Hora: 21h30

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Eixo Monumental

A trilha sonora de um dos filmes mais vistos em 2019 será interpretada em formato sinfônico pela Orquestra Petrobras pela primeira vez na capital federal no próximo dia 08/02. O concerto “Bohemian Rhapsody”, com as músicas do longa-metragem homônimo, que mostra a trajetória de Freddie Mercury e seus companheiros da banda Queen, será apresentado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, às 21h30. A regência será de Felipe Prazeres.

Freddie Mercury e seus companheiros Brian May, Roger Taylor e John Deacon mudaram o mundo da música ao formar a banda Queen, durante a década de 1970. Narrando a história de um dos principais grupos de rock da época, desde a sua criação até o falecimento de Mercury, o filme “Bohemian Rhapsody” foi um sucesso de público e crítica, sendo vencedor de quatro estatuetas no Oscar.

Na programação, músicas como “Bohemian Rhapsody”, canção escrita por Freddie Mercury para o disco “A Night at the Opera” (1975); “Love of my life”, que também integra o mesmo álbum e foi interpretada pela banda na primeira edição do Festival Rock in Rio, sendo lembrada como um dos momentos mais marcantes do evento; “Under Pressure”, que marcou a parceria entre o Queen e David Bowie; “We Are the Champions”, considerada a música de maior sucesso oa grupo; além de “Don’t Stop Me Now”, “We Will Rock You”, entre outras.

Em turnê pelo Brasil com os concertos “Bohemian Rhapsody” e “Balão Mágico Sinfônico”, os projetos integram uma série de iniciativas da Petrobras Sinfônica para democratizar a música clássica e renovar o público do gênero. Nessa mesma linha, a Orquestra já apresentou concertos como “Ventura” (Los Hermanos), “Thriller” (Michael Jackson), “Dark Side of the Moon” (Pink Floyd), “Black Album” (Metallica), os infantis “O Mágico de Oz”, “O Pequeno Príncipe”, “Os Saltimbancos”, entre outros.

Sobre a Orquestra Petrobras Sinfônica

Aos 47 anos, a Orquestra Petrobras Sinfônica se consolida como uma das mais conceituadas do país e ocupa um lugar de prestígio entre os maiores conjuntos musicais da América Latina. Criada pelo maestro Armando Prazeres, a orquestra conta com uma formação de mais de 80 instrumentistas e tem como Diretor Artístico e Regente Titular o maestro Isaac Karabtchevsky, o mais respeitado regente brasileiro e um nome consagrado no panorama internacional.

Ingressos

Setor Superior

R$ 37,00 + taxa (meia)

R$ 74,00 + taxa (inteira)

Setor Especial

R$ 90,00 + taxa (meia)

R$ 180,00 + taxa (inteira)

Setor VIP

R$ 100,00 + taxa (meia)

R$ 200,00 + taxa (inteira)

Setor Gold

R$ 112,00 + taxa (meia)

R$ 224,00 + taxa (inteira)

Setor Premium

R$ 112,00 + taxa (meia)

R$ 224,00 + taxa (inteira)

Cadeirantes

R$ 140,00 + taxa

COMO PASSAR EM CONCURSO PÚBLICO

Data: 1 a 9 de Fevereiro de 2020, Sábado e Domingo

Hora: Sábado às 19h e 21h e Domingo às 19h

Local: Teatro Maristão – 615 Sul

A comédia que é a cara de Brasília está de volta: “Como Passar em Concurso Público”, em curtíssima temporada aos sábados e domingos no Teatro Maristão na 615 Sul por apenas dois finais de semana! O grande sucesso da Cia. de Comédia G7 completa 13 anos de muitas risadas e mais de 1 milhão de espectadores em todo Brasil. E pela primeira vez em 19 anos a companhia vai contracenar com uma Atriz (Kelly Costty da Cia. Celeiro das Antas) que foi selecionada para interpretar várias personagens, incluindo a mais famosa da peça a “Dona Sônia”. Além dessa incrível novidade o espetáculo foi completamente renovado, juntando o melhor de muitos anos de experiência com atualizações herdadas da peça “Como Passar em Concurso Público 2″ que incrementaram os efeitos especiais e aumentaram a participação em cena de outra sensação da peça, a tradutora de libras “Glenda”. Ou seja, “É um “Como Passar em Concurso Público” turbinado, que vai fazer você voltar ao passado, rir a cada 30 segundos e se emocionar, pois é também a história de muitos de nós “concurseiros” daqui de Brasília, capital dos concursos e capital do país”, conforme bem salienta o ator e diretor da Cia. Rodolfo Cordón. Ingressos a partir de R$ 35,00.

Atentos ao momento político e histórico, com atualizações sagazes e ao mesmo tempo sem apelar para o politicamente incorreto, o G7 prefere o humor inteligente e a mensagem de alegria e otimismo que nos faz acreditar em um futuro melhor. Um espetáculo inovador que mudou a cara do teatro brasileiro, com comédia rápida e intensa durante todos minutos, mas com uma intensa reflexão, até hoje muito importante. Uma peça que mudou a vida de todos os envolvidos e que trouxe uma bonita mensagem de persistência, mas também sobre a necessidade de cada um seguir seu sonho. Uma comédia para toda família, concurseiros ou não concurseiros, sobretudo, para todos aqueles que buscam um pouco mais de felicidade!

Ingressos

Setor Azul

R$ 70,00 + taxa (inteira)

R$ 25,00 + taxa (promocional)

Setor Amarelo

R$ 80,00 + taxa (inteira)

R$ 30,00 + taxa (promocional)

Setor Vermelho

R$ 90,00 + taxa (inteira)

R$ 35,00 + taxa (promocional)

*Valores dos ingressos sujeitos à alterações sem aviso prévio.

*Meia-entrada: todos os casos previstos em lei.

*Ingresso social: doadores de 1kg de alimento ou 1 livro.

ESPETÁCULO CÔMICO CRÔNICO

Data: 1 a 9 de Fevereiro de 2020, Sábado e Domingo

Hora: Sábado às 20h e Domingo às 19h

Local: Espaço Teatral (CLSW 102 bloco A loja 43, subsolo)

Em “CRÔNICO CÔMICO”, Cláudio Falcão, em seu primeiro “Stand-up Comedy/Espetáculo”, transforma seu drama de Renal Crônico em uma inusitada Comédia, acompanhado de suas engraçadíssimas personagens femininas.

CRÔNICO CÔMICO, é um solo em formato de “Stand-up Comedy/Espetáculo”, de autoria, direção e atuação de Cláudio Falcão. De cara limpa, assumindo o nariz vermelho introjetado em sua alma de palhaço, transforma seu drama de renal crônico, em uma deliciosa comédia. No referido Espetáculo/Stand-up-Comedy, Cláudio Falcão sensibiliza o público, para um grandioso gesto: “A DOAÇÃO DE ORGÃOS”

Ingressos

R$ 15,00 (meia)

R$ 30,00 (inteira)

*Valores dos ingressos sujeitos à alterações sem aviso prévio.

*Meia entrada: Em todos os casos previstos em lei.

Ponto de Vendas

Mais Informações

Telefone: (61) 99333-1279

(61) 99333-1279 Classificação: 14 anos