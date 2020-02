Agenda Brasília – 20 a 26 de Fevereiro 2020 (Especial de Carnaval)

PUBLICIDADE 

Carnaval no DF Plaza Shopping

Domingo (23), das 15h às 17h

Rua Copaíba, – Águas Claras

Livre para todos os públicos

Entrada franca

Bloco É de Nãnan 2020

21 de fevereiro: Setor Carnavalesco Sul, às 23h

23 de fevereiro: Praça dos Prazeres (201 norte), às 20h40

Classificação livre

Entrada franca

Galinho de Brasília

Estacionamento da Funarte

Sábado 22 de fevereiro

Pintinho de Brasília (infantil) – 10h às 12h

Orquestra do Galinho

Banda: Cantaqui Cantacolá

Galinho de Brasília – 12h às 18h com dispersão de público a partir das 17h. Com a Orquestra do Galinho

CI – Livre

Acesso Livre

BLOCO DO PATUBATE

Data: 22 de Fevereiro de 2020, Sábado

Hora: 10h às 18h

Local: Setor Comercial Sul

Atrações

Patubatê

Afoxé Omó Ayó

3 no Brega

Dj Donna

Dj Golmia

Chico Simões

BLOCO EDUARDO E MONICA

Data: 23 de Fevereiro de 2020, Domingo

Hora: 15h

Local: Yurb – St de Clubes Esportivos Sul Trecho 2

Atrações

Bloco Eduardo e Mônica

7 na Roda

Peçanha e banda

Thiago Nascimento

Bloco Teteretê

Xéu e banda

DJs Maffra Cotonete e Maraskin

BLOCO DAS MONTADAS

Data: 23 de Fevereiro de 2020, Domingo

Hora: 14h

Local: Setor Bancário Norte

CARNAVAL RETRO AABB

Data: 24 de fevereiro de 2020, segunda-feira

Hora: 20h

Local: AABB

Atrações

Guga Cammafeu

Carnavália

Cottonete

SESC FOLIA

Data: 22 e 23 de fevereiro, sábado e domingo

Hora: 14h às 18h

Local: Alameda Shopping – CSB 2 Lote 01 a 04 – Espaço Cultural – Piso Avenida

Programação

Pintura de rosto, oficina de máscaras carnavalescas e desenho livre – 14h às 18h

Atividades Recreativas – 15h

Bailinho Infantil e desfile de fantasias – 16h às 18h

CARNAVAL DOS BRINCANTES DO GAMA

Data: 23 de fevereiro, domingo

Hora: 16h

Local: Parque infantil do setor leste do Gama

A programação será recheada esquetes, loas de palhaços, danças de bonecos gigantes, fantasias e mascarados, todos embaladas por marchinhas tradicionais de carnaval, cantigas de roda, brincadeiras e folguedos da cultura popular.

BAILINHO DO PATIO

Data: 15, 16, 22 e 23 de Fevereiro de 2020, Sábados e Domingos

Hora: 14h às 18h

Local: Varandão do Pátio Brasil Shopping

Atrações

Animação

Algodão doce

Brinquedos infláveis

Pipoca

Banda ao vivo

Desfile de fantasias

Bateria da ARUC

MISTURINHA DE CARNAVAL DO BRAZOLIA

Data: 20 de Fevereiro de 2020, Quinta

Hora: 22h

Local: Brazólia Cozinha e Bar – SGO Q 3

Atrações

Boka Loka

Grupo Mistura 61

Grupo Menos é Mais

Grupo Se Joga

DJ Holtz

DJ Futuro