Adriane Galisteu é escalada para comandar programas de Gugu na Record

Após muitas discussões sobre quem iria herdar os programas que eram comandados por Gugu Liberto, que morreu em novembro do ano passado após um acidente doméstico, a RecordTV bateu o martelo e escalou Adriano Galisteu para ficar à frente das atrações.

Segundo informações do colunista Ricardo Feltrin, do site ‘UOL’, inicialmente, Galisteu comandará o reality show “Power Couple”, que estreará sua quinta temporada.

O vínculo da apresentadora com a emissora religiosa ainda não foi assinado, mas já se encontra em processo de finalização. É esperado, inicialmente, que Adriane tenha o contrato por obra, com possibilidade de extensão. Conforme o desempenho da loira, o ‘Canta Comigo’ também poderá ter sua presença.

Vale lembrar que Adriane Galisteu já passou pela RecordTV, onde comandou o programa ‘É Show’ (2000-2004).

Os últimos trabalhos da apresentadora na TV foram na Globo, onde foi repórter em uma edição do troféu ‘Melhores do Ano’, também participou da edição de 2017 do ‘Dança dos Famosos’, ambos no ‘Domingão do Faustão’. Como atriz esteve na novela “O Tempo Não Para” (2018), interpretando Zelda Larocque.