Adriana Nunes e Marcello Linhos apresentam o musical infantil ‘Violinha Caipira’

A viola caipira ressoa, encanta e retrata a beleza da música de raiz, desta vez, do Cerrado Brasileiro. O bioma rico em biodiversidade predominante no Centro-Oeste do Brasil virou tema de uma obra musical do músico brasiliense Marcello Linhos. Afinal, o artista nasceu e cresceu no Cerrado. E, como por este se encantou, o mesmo virou uma inspiração para suas composições. Em 2016, Linhos lançou o álbum Violinha Caipira. A obra é destinada ao público infantil e, além de educar sobre um dos mais importantes biomas, apresenta também para os pequenos a típica viola caipira, um dos símbolos da música popular brasileira.

Em tempos de pandemia, o artista resolveu transformar a produção em um espetáculo musical infantil que será transmitido pela internet. O projeto Violinha Caipira terá como foco o estado de Goiás, mas sem deixar de lado todos os públicos que admiram e querem saber um pouco mais sobre o Cerrado e apreciam ouvir uma boa música que, além das crianças, também vai encantar os marmanjos.

As apresentações do artista contarão com suas músicas e as interpretações da atriz Adriana Nunes, uma das fundadoras da Companhia de Teatro Os Melhores do Mundo. Os shows virtuais serão apresentados com workshops guiados após as apresentações e serão realizados nos dias 1º de junho (segunda-feira), com a oficina direcionada para a história da Cidade de Goiás. Dia 2 (terça), o olhar volta-se para a cidade de Pirenópolis, dia 3 as oficinas históricas acontecem sobre a cidade de Niquelândia e, no dia 4 do mês, em Alto Paraíso. As apresentações serão feitas no canal do Youtube do artista: https://www.youtube.com/channel/UCFUd2cjfM8aHQAUOv9Q7K7A e no site: https://www.violinhacaipira.com.br. Sempre às 18h. Gratuito e livre para todos os públicos.

“Este é o projeto da minha vida. É um trabalho de cultura, de viola, do Cerrado. Eu comecei a fazer este trabalho quando vi a necessidade de levar música, arte para os meus filhos. Além de tocarmos as músicas, vamos interagir com o público, trazer curiosidades sobre cada uma das quatro cidades do Goiás. É um show musical para pais e filhos”, destaca Marcello, feliz de levar o Violinha Caipira para o público em tempos de pandemia.

O artista estará acompanhado pela atriz Adriana Nunes, que fará intervenções durante o show, além dos músicos Fred Magalhães (percussão), Marcelo Lima (bandolim) e Nelson Latif (violão).

“Falarei sobre cada música, trarei nas apresentações curiosidades sobre o Cerrado, além e outras surpresinhas”, adianta.

O projeto Violinha Caipira conta com o patrocínio do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás (FAC) e com a realização da Vanguarda – Arte, Cultura e Produção.

As Violas do Nosso Cerrado –

O espetáculo Violinha Caipira é um musical infantil inspirado no CD Violinha Caipira, de Marcello Linhos, que ao longo da vida, testemunhou as várias mudanças na paisagem local, e, nos últimos 15 anos, passou a tocar na viola caipira as belezas que vivenciou e aprendeu a amar. Seu disco, lançado em 2016 e destinado ao público infantil, aproxima as crianças do cerrado biológico, cultural e místico, e apresenta à essas crianças a viola caipira, instrumento de origem portuguesa e um dos símbolos da música popular brasileira.

O musical pretende destacar essas riquezas, mostrando que o discurso da preservação não deve ignorar as verdades biológicas, onde tudo está interligado: os morcegos, o jatobá, o buriti, o som da viola, o beija-flor, os riachos, a cobra coral, o ipê, o tatu, o ingá, a catira, o coquinho babão, a seriema, as folias, o pequi, o joão-de-barro, o bem-ti-vi, eu, você e todos os adultos e crianças. Pretende, ainda, poetizar seus “poderes” místicos: seus raizeiros, benzedeiras, árvores encantadas como a lobeira, o buriti que vira viola, índios, quilombolas, geraizeiros, vazanteiros, gente que vive da e na roça, gente que vive de catar coisas no mato, gente que no final de semana vai ao Bosque dos Buritis ou ao Jardim Botânico para sentir a força e a delicadeza da natureza, nem que seja por algumas horas.

“Esse bioma, seus heróis, suas paisagens, precisam ser cantados e contados. Precisam viajar, habitar o imaginário também das pessoas da cidade e principalmente das crianças que vão herdar essas riquezas todas. É preciso que percebam que essas histórias, esses segredos, essa pujança lhes pertence e o Violinha Caipira está vindo para que possamos conhecer, preservar e nos lembrar sempre disso”, explica Marcello Linhos.

Sobre Marcello Linhos:

Marcello Linhos é músico, compositor, produtor fonográfico, iluminador cênico e diretor técnico teatral. Sócio-integrante da Cia de Comédia Os Melhores do Mundo, já teve a oportunidade de conhecer todos os vinte e sete estados brasileiros convivendo artisticamente e tecnicamente com a pluralidade cultural do Brasil.

Como produtor fonográfico e compositor já produziu e teve suas músicas gravadas por grandes artistas do Brasil.

Dedica-se hoje, além de sua companhia de teatro, à música autoral e a excursionar com seus espetáculos Marcello Linhos e Armorial e Conte Lá que eu Canto Cá, do qual sua irmã Adriana Nunes, também integrante dos Melhores do Mundo, faz parte ao lado dos músicos Nelson Latif e Marcelo Lima. Seus espetáculos e shows já foram apresentados no Brasil, França, Portugal, Holanda, África do Sul, Moçambique e nos Estados Unidos.

Serviço: Marcello Linhos apresenta musical infantil Violinha Caipira

Data: 1º de junho (segunda-feira) – Cidade de Goiás

2 de junho (terça) – Pirenópolis

3 de junho (quarta) – Niquelândia

4 de junho (quinta-feira) – Alto Paraíso

Horário: 18h

Apresentações no canal do Youtube do artista: https://www.youtube.com/channel/UCFUd2cjfM8aHQAUOv9Q7K7A e no site: https://www.violinhacaipira.com.br

Gratuito – Livre para todos os públicos