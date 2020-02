Ação interativa da Skol Puro Malte dará brindes e um par de ingressos para show do Jorge e Matheus durante o carnaval

PUBLICIDADE 

O carnaval de Brasília ganhou uma ação interativa e divertida da cerveja Skol Puro Malte nos principais blocos da cidade. A brincadeira, que recebeu o nome de Voando no Quadrado, fez o maior sucesso no pré-carnaval e continuará premiando os foliões que mandarem ver na dança. Mas agora, uma super promoção durante os bloquinhos do carnaval irá premiar um folião com um par de ingressos para o show do Jorge e Matheus, no dia 29 de fevereiro, no evento Carnaval no Parque.

A ação trata-se de um painel com um boneco interativo que imita todos os movimentos do participante. A sequência de movimentos é gravada em um vídeo de 15 segundos com a performance do participante e enviado por WhatsApp. O folião que passar na Tenda Skol, postar uma foto ou vídeo no Instagram, marcando @skol e a hashtag #VoandonoQuadrado, concorre ao par de ingressos para a área mais VIP do Carnaval no Parque, o Camarote Skol Puro Malte. A melhor foto ou o melhor vídeo, ganha a promoção. Além disso, serão distribuídos brindes exclusivos, como copos e capas de chuva.

“Além de ser muito divertido, as pessoas podem postar nas redes e compartilhar com os amigos. Esse tipo de inovação, cheia de interatividade e diversão, é o que a Skol PM buscou trazer para o carnaval de Brasília”, afirma a Gerente Regional de Marketing da Cervejaria Ambev, Aline Gusmão.

Durante o carnaval, a ação acontecerá nos seguintes blocos: Setor Comercial Sul (22), Eduardo e Mônica (23) e Setor Comercial Sul (25).