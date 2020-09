Academia de dança lança Mostra no Cine Drive-In para promover apresentação de alunos em meio à quarentena

PUBLICIDADE

Em difíceis tempos de isolamento social, a escola de dança Bailacci, com unidades na Asa Sul e Lago Norte, resolveu inovar e não deixar seus alunos desanimarem, mesmo com as dificuldades do momento. Com aulas e ensaios virtuais, a academia decidiu inovar e transformar a tradicional apresentação de seus alunos em um filme que será exibido no dia 14 de setembro no Cine Drive-In de Brasília.

A sócia da academia e professora de ballet Camila Amantéa, conta que a ideia surgiu da vontade de não deixar os alunos perderem esse evento tão especial, mesmo com o momento difícil que o mundo enfrenta. “A gente sabe que a dança e a apresentação é um conforto, uma superação e uma alegria para os alunos e não podíamos deixar que eles ficassem sem isso em um momento tão complicado”, comenta. Segunda a professora, o maior desafio tem sido os ensaios, que têm acontecido virtualmente.

Camila afirma que mesmo com esse cenário, está sendo muito interessante acompanhar o processo criativo dos alunos, que estão sendo responsáveis por todo o projeto da Amostra coreográfica. “Os professores estão auxiliando, claro, mas as coreografias e números vem da criatividade e empenho dos alunos mesmo”, enfatiza.

A outra sócia da academia, Nayane Dias, conta que a filmagem da Mostra será feita em três dias de gravações, em locais abertos e de forma segura. “Foram escolhidos lugares com grande simbolismo na nossa capital, como a Ermida Dom Bosco, a Mansão dos Arcos e o Buraco do Tatu. O Cine Drive-In entrou com a gente nesse projeto inusitado e estamos todos muito empolgados e felizes”, afirma. “Vamos levar alegria para a cidade, pois independente de isolamento ou pandemia, a arte é a grande aliada para que passemos da melhor forma possível por tudo isso” afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Mostra

“A Mostra Bailacci é muito mais do que uma apresentação dos alunos. É um grande processo de desenvolvimento não só da parte artística, mas de desenvolvimento pessoal”, acredita Nayane. Para o evento, os alunos precisaram se unir em um único propósito, montar uma coreografia ou peça de teatro usando a criatividade, superar seus limites, e isso tudo, com ensaios virtuais.

Os professores orientam e auxiliam, mas todo o processo criativo, desde a escolha da música, tema, figurino, até chegar aos movimentos é o grande desafio dos alunos. “Nesse processo eles acabam trabalhando também todos os pilares da inteligência emocional, como a autogestão, a empatia e socialidade. O resultado é uma apresentação super rica, com coreografias e números que surpreendem ao público e até aos professores”, finaliza Nayane.

O resultado dessa aventura poderá ser conferido pelos brasilienses em apresentação única, no tradicional Cine Drive-In de Brasília, no dia 14 de setembro, às 18:30. Os ingressos podem ser garantidos virtualmente, através do link: https://www.eventbrite.com.br/e/mostra-bailacci-2020-especial-cine-drive-in-tickets-116672563779