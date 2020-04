Abrasel promove Webinar nesta quinta-feira sobre transparência e diálogo com a sociedade

PUBLICIDADE 

Nesta quinta-feira (23), às 19h, a Abrasel promoverá uma Webinar sobre transparência e diálogo com a sociedade. O objetivo é reunir associados, parceiros, representantes do governo e demais envolvidos para discutir soluções efetivas para superar o momento de crise. Participarão da Webinar o Ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio, o Governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite, O Infectologista José Carlos Serufo e o Presidente da Abrasel Paulo Solmucci. Quem quiser acompanhar, a transmissão será feita ao vivo pelo canal no Youtube Abrasel e plataforma Zoom.



Critérios de transparência para planejar a retomada do comércio serão abordados, tanto na visão da Abrasel, como em demais pontos de vista. Será um debate amplo, com visões de diferentes áreas, para inclusive trazer informações de qualidade e desmistificar fake news.



Serviço:

Webinar Transparência e Diálogo com Sociedade – Abrasel

Data: quinta-feira, 23 de abril

Horário: 19h

Assista ao vivo: Youtube Abrasel e Zoom