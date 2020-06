Abraham Mateo e Becky G juntam-se para o lançamento de “Tiempo Pa’ Olvidar

PUBLICIDADE

O artista espanhol Abraham Mateo lançou seu novo single “Tiempo Pa ‘Olvidar“, uma colaboração musical do produtor, cantor e compositor ao lado da estrela mundial Becky G.

“Tiempo Pa ‘Olvidar” está incluído no novo álbum de Abraham Mateo, intitulado “Sigo A Lo Mío”.

Becky G traz à musica a sensualidade e o flow que lhe são tão característicos, juntamente com o frescor e a elegância de Abraham Mateo, um dos artistas mais completos da música latina, formando uma dupla verdadeiramente explosiva.

“Foi uma honra trabalhar com Becky G, ela é uma artista super talentosa e é a voz perfeita que estávamos procurando para dar vida à essa música. Agradeço seu profissionalismo e espero que os fãs gostem dessa música tanto quanto gostamos de fazer”, disse Abraham Mateo.

“Tiempo Pa ‘Olvidar” se tornará o novo hino dos “traídos” e uma música muito especial para todos aqueles que procuram curar suas feridas ao longo do tempo.

Usando o mar como palco principal, Abraham Mateo e Becky G mostram paixão, desejo e seus melhores passos de dança no videoclipe oficial do tema, sob a direção do experiente cineasta Mike Ho.