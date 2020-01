A voz do anjo Zé Renato encontra Paulinho da Viola

PUBLICIDADE 



Elis Regina disse uma vez que, se Deus tem uma voz, ela provavelmente seria a de Milton Nascimento. Pois se Deus tem de fato como seus auxiliares os anjos, a voz dos anjos deve se parecer com a de Zé Renato. O tom suave, elegante e delicado do cantor que despontou como integrante do Boca Livre parece ser o ideal para os anúncios divinos, se são mesmo os anjos os porta-vozes de Deus.

No novo CD O Amor é um Segredo — que lança com shows no sábado (11) e domingo (12) no Sesc Bom Retiro, em São Paulo —, o cantor capixaba resolveu reunir a elegância e delicadeza da sua voz à elegância e delicadeza de outro príncipe brasileiro: o sambista carioca Paulinho da Viola.

Para a união das duas delicadezas, Zé Renato optou por um tom completamente intimista. As faixas seguem somente com a voz e o violão do próprio Zé Renato e a percussão, em algumas, de Tostão Queiroga. Em outras, entram quase pedindo licença os metais de Spok (sax barítono) e Fabinho Costa (trompete surdina).

Zé Renato escolheu nove canções menos conhecidas de Paulinho da Viola. São sambas. Mas são todos tristes, sofridos. Em um CD que parece destinado a ser ouvido em dias de calma, de preferência chuvosos, sem pressa, na companhia de um bom vinho e de alguém que se deixe abraçar. Mas samba também é isso. Ou, talvez, seja principalmente isso. Vinicius de Moraes já dizia, no Samba da Bênção, que “pra se fazer um samba com beleza, é preciso um bocado de tristeza”. Mais tarde, Caetano Veloso radicalizou, cravando que “desde que o samba é samba” a “tristeza é senhora”.

O tom intimista e delicado vai da capa do CD — em que um casal negro de meia-idade troca um beijo carinhoso em uma foto em preto e branco de Leandro Alves, com projeto gráfico de Philippe Leon — ao título, O Amor é um Segredo, retirado do samba Só o tempo. Dizem assim os versos de Paulinho: “O amor é um segredo/E sempre chega em silêncio/Como a luz no amanhecer”.

Zé Renato pede licença. Chega em silêncio. E ocupa corações e almas como a luz no amanhecer. Com a voz dos anjos.

Serviço

O Amor é um Segredo — Zé Renato Canta Paulinho da Viola lançamento no sábado (11) e domingo (12) no Sesc Bom Retiro, em São Paulo.

Mills Records, produção Zé Renato/Lula Queiroga/Tostão Queiroga.