‘A Mano’ oferece serviço de retirada de pedidos durante quarentena do Distrito Federal

Em meio a uma pandemia de coronavírus, a ordem é clara: evite aglomerações. Para evitar a proliferação do vírus COVID-19 e tornar o ambiente mais adequado para os clientes, o ‘A Mano adotou novas práticas de limpeza e atendimento a partir desta segunda-feira (16). Uma das apostas da casa é o take away, serviço que permite ao cliente fazer o pedido através do whatsapp e realizar a retirada dos pratos e pagamento direto no restaurante e levar para casa.



“A gente se preocupa com nossos clientes e queremos oferecer o máximo de conforto nesse período. Nós já havíamos reorganizado o salão na distância determinada pelo governo e dobrado a atenção com a limpeza, agora vamos reforçar isso ainda mais e oferecer uma opção para aqueles que ainda preferem ficar em casa, mas sempre mantendo a qualidade dos nossos produtos”, explica um dos sócios do ‘A Mano, André Sampaio.



Para o serviço o espaço oferece uma versão reduzida do cardápio tradicional. Do menu de entradas, os comensais podem optar entre o Carpaccio ‘A Mano (R$ 49), feito de filé mignon com fonduta de parmesão e o Brie al tartufo (R$ 49), queijo envolto de massa folhada com mel trufado e salada baby. Os amantes de massas terão seis alternativas, entre elas o Ravioli de brie e mel trufado com manteiga e pasta de trufas negras (R$ 74), o Fettuccine com frutos do mar ao molho napolitano (R$ 97) e a Lasanha à bolonhesa (R$ 64).



Espeto de camarão e vieiras grelhadas ao molho bisque e arroz negro italiano (R$ 99), Contrafilé à cavalo com ovo perfeito, pão de miga e tagliolini trufado (R$ 96) e Ossobuco de vitela baby ao próprio molho e risoto de açafrão italiano (R$ 87) figuram entre as escolhas de pratos principais. Para terminar a refeição como deve ser, o restaurante conta também com opções de sobremesa para levar. Na lista, os clientes encontram o Pudim italiano de pistache (R$ 34), o Cannoli de amêndoas recheado com queijo mascarpone e frutas vermelhas (R$ 32) e a Torta mousse de iogurte diet com calda de amora (R$ 31).



No Distrito Federal, os decretos Nº 40.509 e Nº 40.520 determinaram a distância mínima de dois metros entre as mesas de bares e restaurantes. No ‘A Mano, além da disposição das mesas, foram adotadas medidas como a limpeza de balcões a cada 20 minutos, higienização das maçanetas de banheiros com álcool a cada 15 minutos, limpeza das máquinas de cartão e dos cardápios com álcool sempre que forem recolhidos. Além disso, os funcionários estão orientados a limparem as mãos com álcool sempre que retirarem pratos e utensílios da mesa, assim como evitar de abraçar, beijar e pegar nas mãos de qualquer pessoa. Todos os materiais que restarem nas mesas limpos serão lavados novamente.



A determinação do Governo do Distrito Federal também inclui a antecipação de férias escolares da rede pública de ensino, a suspensão de aulas da rede privada, o fechamento de academias, museus e cinemas e o cancelamento de eventos para mais de 100 pessoas. Em eventos ao ar livre, a recomendação é que as pessoas mantenham a distância mínima de um metro umas das outras.



Serviço

‘A Mano Take Away

Endereço: CLS 411, bloco D, loja 36

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 12h às 15h e das 19h à 0h. Domingo, das 12h às 17h

Pedidos pelo whatsapp no link: http://wa.me/556132458235

Informações e reservas: (61) 3245-8235

@amanorestaurante