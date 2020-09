A importância do influenciador digital na pandemia

PUBLICIDADE

Com a pandemia do novo coronavírus — que se aproxima dos seis meses, as redes sociais passaram a ser ainda mais movimentadas. Além de ser distração para muitos, elas também servem como ferramenta de trabalho.

O empresário, bailarino clássico e influencer Farley Mattos, no entanto, já enxergava as mídias sociais como boas aliadas. “Na pandemia, as pessoas começaram a perceber que ir para a frente do celular e gravar vídeos falando sobre produtos não era loucura e tinha muito sentido”, comenta.

Farley afirma que a procura por marcas e produtos online cresceu bastante especialmente na cidade onde mora, em Ipameri-GO. “Dei uma alavancada muito grande nesse trabalho de divulgação, que é a função do influenciador. Como eu sempre trabalhei com muita verdade e tive muita dificuldade para chegar até aqui, tudo que eu posto é muito real, muito orgânico, com muito amor.”

O influencer conta que sempre testa os produtos recebidos antes de divulgar para os mais de 70 mil seguidores. “Quando se trata de alimentos, por exemplo, eu experimento antes de divulgar. Não posso divulgar um produto que não seja real. É a mesma coisa com os produtos de skincare, beleza, aromaterapia ou qualquer outro item. Gosto de conhecer o produto antes”, explica.

Para Farley, a pandemia ressignificou o modo de viver das pessoas, e o influenciador digital terá grande responsabilidade no período pós-isolamento. “Nossa vida não vai voltar a ser como era antes, vai ser de agora para frente. Então, as pessoas vão valorizar ainda mais esse trabalho [de influencers]”, comenta. “É claro que alguns se perderam ao divulgar marcas de glamour e luxo, porque as pessoas não querem isso, elas querem algo orgânico, desde o nosso dia a dia até nossos publis.”

“Quando eu vou divulgar um produto, gosto de falar com riqueza de detalhes. Citar a essência, o que ele pode oferecer, como utilizar, onde ele é encontrado com o menor preço…”

Dicas

Para as pessoas que já acompanham influenciadores digitais, bem como aquelas que querem passar a acompanhar, Farley recomenda: busquem sempre quem transmite verdade. “O influenciador tem que falar de produtos caros, mas também de itens baratos. Nem sempre você sabe que público vai atingir, então tem que pensar nos dois lados da moeda.”

FARLEY MATTOS

Influencer, bailarino clássico e empresário

32 anos

Ipameri-GO

Instagram: farleymattos