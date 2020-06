A era da transmissão: empresas se reinventam e viram especialistas em lives

PUBLICIDADE

A pandemia do novo coronavírus pegou o mundo inteiro de surpresa e todos os segmentos tiveram que se adaptar para não deixar a peteca cair. No setor de entretenimento, não foi diferente. Para continuar se divertindo, mas sem sair de casa, o brasileiro encontrou nas transmissões online, uma forma de passar pela quarentena de um jeito mais leve. Especialista nesse mercado, a Red Streaming trabalha focada na direção e equipe técnica, além de oferecer uma estrutura completa e espaços para lives.

Na avaliação de Ana Luísa Tomé, sócia do empreendimento, a pandemia trouxe uma resignificação dos negócios. “É preciso se reinventar para continuar no jogo. A crise gerada pela covid-19 vai além da saúde e impacta todas as áreas da vida em sociedade. Foram criados novos hábitos de consumo, existe uma expectativa diferente do público e foi necessário repensar sobre como gerenciar essas mudanças”, afirma.

A empresa é especializada em direção técnica, estratégias, estrutura de som, iluminação, câmeras e todos os equipamentos necessários para lives, além de disponibilizar locais adaptados para que os eventos sejam realizados. “Os nossos espaços e propostas são personalizáveis e moduláveis. Criamos de acordo com o perfil de cada cliente e transformamos seus projetos em conexões digitais ainda mais fortes”, explica Tomé.

A Red Streaming também entrou para a história por ser responsável pela transmissão da primeira cerimônia de casamento virtual, no dia 12 de junho. Na ocasião, foi celebrada a união do brasiliense Mc Bockaum, diretamente do canal do YouTube do cantor.

Quase todos os dias no Brasil, há pelo menos uma live no YouTube com mais de 1 milhão de pessoas assistindo, comentando e compartilhando o conteúdo nas redes sociais. De acordo com dados da própria plataforma obtidos pela Exame, a procura por conteúdo ao vivo cresceu 4.900% no país durante a quarentena. E esse fenômeno é mundial. A consultoria americana Tubular Labs, especializada no segmento de vídeos na internet, também indica que houve um aumento de 19% nas transmissões ao vivo pelo YouTube no fim de março.

O que a Red Streaming oferece

Direção e equipe técnica

É necessário traçar estratégias de elaboração dos eventos, com uma equipe completa, especializada em soluções dessas transmissões.

Estrutura

Som, iluminação, câmeras especiais e tudo que for necessário para esse tipo de evento. Todos os equipamentos são disponibilizados pela empresa para que a transmissão aconteça da forma mais profissional possível.

Espaço

Transmissões ao vivo carregam a aura aconchegante, mas também precisam ser profissionais. São oferecidos espaços adequados para a realização de lives, que variam de acordo com o perfil do cliente.

