A cantora Macelly Rodrigues apresenta seu novo single, “Teu sangue”

“Uma baiana bem sergipana” é como se define a cantora Macelly Rodrigues, se referindo ao estado que a abraçou, desde os seis anos de idade. Com mais de 15 anos de ministério, a cantora e pastora lança hoje seu novo single, “Teu sangue”.

Macelly conta com um álbum, “Sobrenatural”, que traz a faixa “Aracaju de Deus”, que foi lançado em abril de 2018. Para o ano de 2020, Macelly acabou de firmar parceria com a Produtora C1C2, o selo gospel da Universal Music Christian Group. Sendo assim, a partir de agora todas suas obras serão distribuídas pela maior gravadora da indústria fonográfica no mundo.

“Sem dúvida, é um novo tempo para o meu ministério, uma promessa de muitos anos! Estou muito feliz por este momento, por estar assinando com a C1C2 e ter todo o meu trabalho distribuído pela Universal Music, uma companhia respeitada no Brasil e no mundo inteiro. Estou muito feliz e grata ao meu Senhor por tudo o que ele tem feito!”, comemora Macelly Rodrigues.