A cantora Iris Castro disponibiliza a faixa e o lyric vídeo de “É o tempo”

A cantora e compositora Iris Castro apresenta hoje a música “É o tempo”. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/ EoTempo . Juntamente com a faixa, Íris também estreia o seu lyric video. Assista aqui: https://youtu.be/tpK23DBX9j8 .

Iris canta na Igreja desde os nove anos de idade. Seu primeiro CD, intitulado “Sentimentos”, produzido pelo Pastor Jose Luís, trazia composições próprias e canções de outros autores, entre elas a música “Fogo santo”, composta por Rita Moyses com a participação de Nidya, filha de Iris Castro, que tinha apenas sete anos na época. Seu segundo CD, “Poder pra Vencer”, que foi produzido pela própria cantora, trouxe músicas nacionais e versões. O terceiro álbum, “O Mestre Chegou”, que foi produzido pelo maestro Eduardo Gomes, contou com composições próprias e de outros autores. “Com Jesus Tudo Posso” é o titulo do quarto CD da cantora, que tinha faixas autorais e de outros compositores, como Ilson Theodoro. Seu último projeto é o EP “A Porta”, realizado pelos maestros Cleiton Martins (RJ) e Eduardo Gomes (SP).

O sexto álbum de Iris Castro terá lançamento através do Selo C1C2 Produções, com distribuição da Universal Music Christian Group.