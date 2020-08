A cantora e compositora Celeste acaba de de lançar seu novo single, “Little Runaway”, acompanhado do clipe

PUBLICIDADE

Considerada uma das grandes apostas da soul music, a cantora britânica Celeste acaba de lançar seu novo single, “Little Runaway”. Apresentada como Hottest Record pela rádio estadunidense BBC 1, a nostálgica faixa é guiada por uma base de piano. Comentando a nova música, Celeste revelou que “Little Runaway” é uma canção sobre perder a fé, ainda que momentaneamente, e buscar respostas em espíritos e fantasmas, já que nada desse mundo parece fazer sentido. Ouça e baixe aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/LittleRunawayPR .

A faixa foi lançada acompanhada de um clipe inovador, que foi dirigido por Sophie Jones, colaboradora frequente do trabalho de Celeste. As artes e imagens sobrenaturais que acompanham o single foram criadas em parceria com a fotógrafa russa Elizaveta Porodina, que recentemente esteve por trás das capas da Vogue Rússia e Vogue China. Assista aqui ao clipe:

“Meu verso preferido da música é ‘good news I could use some’. Eu acredito que todo mundo tem um anjo da guarda, um protetor e essa música sou eu falando com o meu. Os versos, na verdade, surgiram a partir de um sample de saxofone com o qual e estava brincando um pouco. Ele acabou se tornando nessa melodia. Eu sempre toco esse sax na minha cabeça, mesmo que ele não faça parte da música final”, explicou Celeste.

A nova canção segue o sucesso absoluto de “I Can See The Change”, single lançado pela britânica em maio, que teve produção assinada por FINNEAS. A faixa atraiu elogios de estrelas como Billie Eilish e Christina Aguillera, que citou o single como uma de suas canções favoritas do momento. No lançamento, FINNEAS declarou por meio de seu Instagram que “Celeste será lembrada como uma das grandes artistas. Foi incrível produzir essa faixa ao lado dela”. “I Can See The Change” ganhou um videoclipe, também dirigido por Sophia Jones. Assista aqui:

Recentemente, Celeste voltou a surpreender com o lançamento de um cover incrível de “La Vie En Rose”, clássico de Edith Piaf. Com muito mais planejado para o segundo semestre deste ano, a jovem artista também está trabalhando em um álbum, com lançamento previsto para o início de 2021. Celeste segue assegurando seu status de estrela em ascensão.

Mais sobre Celeste:

Nascida nos Estados Unidos, a britânica de ascendência jamaicana Celeste mudou-se com sua mãe para Brighton, na Inglaterra, quando ainda era criança. Na adolescência, começou a demonstrar seu interesse por música e se expressar através de suas próprias composições. Ela integrou algumas bandas e, aos 16 anos, divulgou sua primeira canção na internet. Nomeada pela emissora de TV BBC como revelação da “BBC Music’s Sound of 2020”, iniciativa que descobre e promove novos talentos, Celeste reconhece o importante papel que seu avô materno teve em sua vida. Foi ele quem a apresentou aos lendários artistas que posteriormente influenciaram seu som. Foi ele quem mostrou para a neta fitas cassetes de nomes como Aretha Franklin e Ella Fitzgerald, fazendo com que Celeste criasse uma profunda conexão com a emoção passada pelo soul clássico.

Desde cedo, a pequena cantora já fazia covers de diversos artistas, como Sly And The Family Stone, Ray Charles, Janis Joplin, entre outros. Com o passar do tempo, ela foi aprimorando e lapidando seu som, considerado irreverente e único dentro do estilo neo soul. Em março de 2017, Celeste apresentou seu EP de estreia, intitulado “The Milk and Honey”, contendo três faixas.

Dois anos mais tarde, ela viu sua carreira ganhar uma maior visibilidade, com o lançamento do EP “Lately”. Também em 2019, Celeste divulgou a faixa “Strange”, que entrou para a Radio 1 Playlist, da BBC, e fez com que ela alcançasse um maior público. O videoclipe da canção (https://youtu.be/A1AJEv50Ld4) já ultrapassa a marca de 1.5 milhão de views. Em fevereiro deste ano, a cantora e compositora apresentou “Strange” no palco do BRIT Awards, arrancando aplausos dos espectadores e dos fãs em casa.

Apesar da curta carreira, Celeste acumula no currículo shows de abertura para artistas como Michael Kiwanuka, Janelle Monáe e Neneh Cherry. Em 2019, a cantora esgotou diversas datas de seus shows em Londres e apareceu, pela primeira vez, na televisão britânica, performando ao vivo suas canções no famoso programa “Later…With Jools Holland”.

Com sua voz doce e melodia suave, Celeste já conquistou mais de dois milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de nove milhões de visualizações totais em seu canal oficial do YouTube, plataforma onde divulga seus videoclipes. No início de janeiro deste ano, ela presenteou os fãs com o single “Stop this Flame”, que alcançou a posição número 8 na popular playlist “New Music Friday”, do Spotify, nos Estados Unidos. Até o momento, a faixa já arrebatou mais de oito milhões de streams e seu videoclipe supera 5.8 milhões de views no YouTube. Assista aqui: https://youtu.be/UE3sTF3oj6w .