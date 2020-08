A cantora brasiliense Juliana Müller será a responsável pela abertura do show de Luiza Possi no Festival Drive-In nesta sexta-feira

PUBLICIDADE

Em show acústico, Juliana Müller mostrará o seu lado mais intimista onde a MPB e o POP estarão em foco na apresentação.

Luiza Possi sobe ao palco do Festival Drive-in com show inédito e exclusivo para o evento: “Piano e Voz”. A cantora estreia no formato “drive-in” em um espetáculo acústico, ideal para curtir dentro do carro, com total segurança. No repertório, grandes sucessos de sua autoria, além de canções já consagradas e populares no país.

O Festival Drive-in nasce com o intuito de trazer entretenimento para toda a família, como uma forma de lazer e diversão com total segurança.

O local escolhido para a realização do evento foi estrategicamente pensado para facilitar o acesso de toda a população, no Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek.

Uma extensa e variada programação contará com apresentações musicais, filmes e teatro, para todos os gostos e idades.

Tudo isso no conforto do seu carro com total segurança para você e sua família.

Um enorme painel de LED de última geração ficará responsável por transmitir a programação.

Onde: Estacionamento B do Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek

Quando: de 28 de agosto de 202o, às 19h30

Classificação: verificar a classificação da atração do dia no site do evento/programação https://www.festivaldrivein.com.br/

Ingressos: a partir de R$ 60,00 (por carro) https://bileto.sympla.com.br/event/66075

Acessibilidade: sim