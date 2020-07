A cantora Agnes conta com a participação de Neo Beats no lançamento da música e clipe de “Lisboa”

PUBLICIDADE

A cantora e compositora Agnes acaba de apresentar “Lisboa”, a segunda faixa do projeto “Romaria”. O EP, que vem sendo apresentado faixa a faixa, presta homenagem a cidades por onde a jovem artista já passou ou gostaria de conhecer. Desta vez, Agnes faz homenagem a Lisboa, local que a cantora no início desse ano, pouco antes da quarentena.

Na ocasião em que visitou a capital portuguesa, Agnes gravou as imagens para o clipe em algumas locações, como numa estação de trem (ou comboio, como chamam os portugueses).

A cantora fala sobre o que sentiu quando conheceu a cidade: “Eu fiquei encantada por Lisboa. Todas as cidades que dão nome a músicas do projeto foram lugares que me encantaram. Eu tinha uma música que falava de amor, tinha esse clipe, que ficou muito bonito. Tem esse clima meio ‘romance adolescente’ e a gente achou que se encaixava com a atmosfera da cidade. Por isso, a música se chama ‘Lisboa’. O clipe tem vários detalhes que remetem à cidade. Eu uso um lencinho típico, que as portuguesas de antigamente costumavam usar”.

Agnes nasceu na cidade de Feira de Santana, na Bahia, mas o seu coração é paraibano. Com apenas 18 anos, a cantora, que conquistou o público por meio da internet, quando tinha apenas 16 anos, viu seu trabalho e sua legião de fãs crescer rapidamente. Recentemente, seu trabalho foi elogiado por Caetano Veloso, ídolo de Agnes desde a infância. Além do cantor baiano, a jovem, que hoje mora no Rio, tem como referências musicais nomes como Nina Simone, Elza Soares, SZA, Rihanna, Beyoncé, Sabrina Claudio e Daniel Caesar. Atualmente com mais de 2,5 milhões de seguidores no Instagram e mais de um milhão de ouvintes mensais no Spotify, Agnes segue ganhando o Brasil e o mundo.

