A Banda Eva apresenta seu novo single e videoclipe, “Gratidão apenas”

Hoje, chega em todas as plataformas digitais a nova canção da Banda Eva. “Gratidão apenas”, composta por Lauryane Borges, Di Felippo, Rafa Lemos e Winnie Nogueira, é uma música leve e que traz uma mensagem de bem-estar. Juntamente com a faixa, a banda também disponibiliza o respectivo videoclipe, que conta com a direção de Fabiano Pierri.

“‘Gratidão apenas’ é o tipo de música e de mensagem que a gente quer que o mundo inteiro sinta. Nos mostra que nada é para sempre e nos dá um olhar otimista. Nos ensina que o amor verdadeiro e profundo é o nosso maior aliado em todos os momentos da nossa vida, principalmente nos mais conturbados. Ela é leve, doce e faz muito sentido para nós. Espero que possa fazer todo sentido para você também. Viva com a certeza de que tudo vale a pena – e sempre vale. Gratidão apenas”, diz Felipe Pezzoni, vocalista da banda.

Em 2019, a Banda Eva comemorou seus 40 anos de carreira e apresentou o DVD “EVA 4.0″, que tem a direção artística de Alexandre Lins e Marcos Piruka, produção musical de Marcelinho Oliveira e direção de vídeo de Anselmo Troncoso, que foi gravado ao vivo, em Belo Horizonte, com ares de superprodução. Num imenso palco de 15m de altura, 52m de largura, emoldurado por 450m de led, a banda registrou ao todo 23 músicas ao vivo. Assista aos vídeos no canal oficial da banda, no YouTube.

Grandes artistas colaboraram nessas quatro décadas de música, período no qual a Banda Eva teve diversas formações, funcionando como uma escola e contribuindo para a construção de músicos que marcaram e história da música brasileira. Os atuais integrantes do EVA são Felipe Pezzoni (vocal), Marcelinho Oliveira (teclado e voz), Peterson Figueredo (guitarra), Cuca e Hugo Alves (percussão), Max Fragoso (sax), Betinho (baixo) e Esso Brumon (bateria), formação que se estabeleceu a partir de 2013, quando Pezzoni assumiu à frente da banda.

