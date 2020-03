2ª Edição do Mapa Design Brasília recebe portfólios até dia 20 de março

PUBLICIDADE 

O prazo final para o cadastro no Mapa Design Brasília se aproxima. Serão aceitas inscrições realizadas até 20 de março. O intuito do projeto é formar uma plataforma que concentra os principais designers, estúdios, entidades, escolas, e outros agentes criativos da cidade, de forma a mapear e organizar informações relevantes acerca destes profissionais e os trabalhos que desenvolvem.

A proposta é expandir o mapeamento já realizado em 2018, que localizou as regiões onde os profissionais atuam e destacou o perfil de cada um, para então se criar um canal de divulgação e impulsionamento destes artistas empreendedores. O primeiro ano do Mapa reuniu cerca de 285 designers, estúdios, instituições e agentes localizados em diversos pontos do Distrito Federal. A composição deste mapeamento se alinha ao recente reconhecimento de Brasília como uma das novas integrantes da Rede de Cidades Criativas no Mundo, como Capital do Design, pela Unesco.

Até o momento, segundo Raquel Chaves, coordenadora do Mapa “Estamos focados em mostrar a riqueza de profissionais atuantes por todo o DF e que possuam linguagem própria, demonstrando inovação e qualidade em seus projetos”, avisa.

Interessados em participar deste projeto precisam enviar seus portfólios até o dia 20 de Março de 2020, através do site do Mapa Design Brasília.

SERVIÇO

O que: Mapa Design Brasília

Quando: até 20 de Março de 2020

Onde: Através do site www.mapadesignbrasilia.com