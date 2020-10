2020: um divisor de águas para o entretenimento online

PUBLICIDADE

Inegavelmente, estamos vivendo um ano atípico em 2020. Nunca passamos tanto tempo em casa e, assim, é normal que as pessoas busquem novas formas de entretenimento. Em meio a essa onda, sites de transmissão de podcasts, músicas, vídeos, séries e jogos, como o https://yoyocasino.com/br/, ganham destaque.

A boa notícia é que, nos dias atuais, opções de entretenimento online e eletrônico em geral não faltam. Um bom exemplo são os serviços de streaming como Spotify, Netflix, Amazon Prime, entre outros.

Quando, 15 ou 20 anos atrás, nós imaginávamos que teríamos um catálogo de filmes, séries e documentários à nossa disposição e tudo online, em tempo real? É surreal. E absolutamente todo mundo gosta de ‘maratonar’ séries e assistir aquele filme no conforto do seu lar.

O mesmo podemos dizer dos videogames. Os consoles de última geração, bem como os PC games, mudaram a maneira como consumimos os games. Hoje em dia, há jogos para todos os gostos, bolsos e plataformas. Basta escolher o seu e se divertir!

Nunca isso ficou tão evidente quanto no ano de 2020. A indústria de jogos online, de maneira geral, tirou proveito das pessoas ficarem mais tempo em casa. A população consumiu mais filmes via streaming, os games foram mais jogados do que antes e, nesta mesma onda, os cassinos online atraíram clientes.

Além do mais, podemos mencionar o crescimento do uso de smartphones e tablets como bons aliados nessa experiência de entretenimento. Se você não quer assistir nada na TV da sala ou mesmo no PC, pode abrir o seu celular e consumir todo tipo de conteúdo.

Seja para assistir filmes, jogar ou mesmo visitar sites de cassinos online, os dispositivos móveis são ótimos. Afinal, além da facilidade de manuseio, eles permitem que você tenha a mesma experiência fora de casa.

Podemos dizer que nunca tivemos uma era tão favorável ao entretenimento.

Muitas opções de diversão sem sair de casa

As opções de entretenimento online são muitas, como mencionamos. Você pode ver filmes e séries na Netflix, na Amazon Prime ou qualquer outro serviço. Você pode comprar jogos online pela Steam, por exemplo, ou pode utilizar seu PlayStation 4 ou Xbox One para se divertir. Ou até mesmo pode relaxar com os jogos para smartphones.

Mas, em meio a essa infinidade de opções, é impossível não destacar a importância dos cassinos online. Se você é daqueles que morre de vontade de visitar Las Vegas, mas não tem como ir até lá, essas plataformas são sensacionais. Afinal, é a possibilidade de estar na capital mundial do entretenimento, mas direto do seu sofá.

Uma parte curiosa dos sites de cassino é que há a opção de streaming. Ou seja, você pode acompanhar os jogos de roleta, jogos de cartas e muitas outras modalidades em tempo real. Desse modo, a experiência se torna ainda mais imersiva.

Por isso, também podemos citar esse tipo de plataforma entre as opções de entretenimento online que todos temos à nossa disposição. Basta um aparelho com acesso à internet e tudo está lá ao nosso alcance.

Se você quer adicionar um mundo de entretenimento à sua rotina, jogos online dos mais diversos tipos podem ser a solução.

Que tal você se divertir de montão nas milhares de salas de pôquer disponíveis pela internet? Esta é uma chance de aprender as regras desse jogo de cartas tão famoso e, de quebra, descontrair nas horas vagas.

E essa é apenas uma das possibilidades que o entretenimento online oferece. Ao longo deste artigo, falamos sobre várias delas. Mas é bem possível que você tenha ainda mais ideias para se divertir sem sair de casa.

Como dissemos, 2020 foi um divisor de águas para a diversão online. E a tendência para os próximos anos é que esse fenômeno se consolide ainda mais.