Atriz descobre traição após publicar foto com namorado

A atriz americana Angelica Ross, estrela das séries “Pose” e “American Horry Story”, descobriu algo um tanto desconfortável durante a quarentena.

Angelica Ross, como todos nós, está em isolamento em sua casa por conta do coronavírus, foi quando a atriz descobriu que seu namorado levava uma vida em dupla. O homem que ela estaria namorando tem outra família, uma noiva e um filho.

A atriz fez uma postagem pra lá de romântica em uma rede social, onde comemorava o fato de ter encontrado o amor, mas lamentava estar distante de quem se ama durante o período de quarentena.

Foi quando uma mulher entrou em contato com a atriz e revelou sobre a vida dupla do rapaz, que estaria noivo e que inclusive, tem um filho. “A internet é incrível. Eu tenho conversado com a mãe do seu filho e noiva durante a manhã”, escreveu Angelica nas redes sociais.

“Acho que ainda não havia aprendido. Talvez essa vez me ensine”, lamentou.