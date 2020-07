Zoonoses tem 82 cães e um gato disponíveis para adoção

PUBLICIDADE

A Vigilância Ambiental de Zoonoses, da Secretaria de Saúde, tem 83 animais de estimação disponíveis para adoção. 82 são cães, sendo 78 machos e cinco fêmeas, todos adultos. Há ainda um gato.

Todos os bichos já passaram por exames para leishmaniose e também foram vacinados contra a raiva.

O cidadão que desejar adotar, precisa apenas ir ao canil onde estão os bichos munido de guia, coleira e documento de identificação com foto. É necessário ter mais de 18 anos e assinar um termo de responsabilidade.

Entre as medidas de responsabilidade a serem tomadas, estão a realização de exames anuais nos animais, além de aplicação das vacinas necessárias e do vermífugo. Também é preciso dar remédio contra pulga, carrapato e, no caso dos cães, repelente de flebótomo, conhecido como mosquito palha, transmissor do parasita da leishmaniose visceral canina.

O canil fica na sede da Diretoria de Vigilância Ambiental (Dival), no Setor de Áreas Isoladas Norte (Sain), lote 4, estrada do Contorno Bosque, Noroeste. O horário de visitação é das 11h às 17h, de segunda a sexta-feira.