Zoológico usa rede sociais para entretenimento e educação ambiental

PUBLICIDADE 

Em tempos de quarentena e isolamento social, as transmissões ao vivo no Instagram tornaram-se uma importante ferramenta de entretenimento e divulgação de conteúdo nas redes sociais. Pegando o gancho na onda do momento, a Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB) está transmitindo todas as quartas-feiras, às 14h, lives em seu perfil no Instagram (@zoobrasilia) com conteúdos sobre os diversos tipos de animal que fazem parte do Zoológico. O local está fechado desde 18 de março, na esteira das medidas preventiva à pandemia do coronavírus no DF.

O objetivo da ação, além de mostrar um pouco dos bastidores do trabalho que é realizado no local, é de levar para os espectadores uma experiência única que une educação ambiental e o fascínio que os animais representam. Os temas das lives são definidos pelos próprios seguidores e, durante a transmissão, um biólogo da FJZB apresenta os animais e também tira as dúvidas dos espectadores que vão surgindo em tempo real.

Na última quarta (6), o biólogo e diretor de répteis e anfíbios do Zoológico de Brasília, Carlos Eduardo Nóbrega, falou sobre serpentes peçonhentas e suas características, deu dicas de primeiros socorros sobre o que fazer em caso de picadas e apresentou, entre animais adultos e filhotes, exemplares de cascavel, jararaca caiçara, jararaca cotiarinha e jiboia. As transmissões feitas ao longo do mês de abril mostraram outros animais, como elefante, girafa, rinoceronte e ariranha. Também apresentaram algumas das dependências da FJZB e o papel dos zoológicos na conservação e na reprodução de espécies ameaçadas de extinção.

Para a diretora-presidente da FJZB, Eleutéria Mendes, as transmissões ao vivo têm um significado importante tanto para os seguidores quanto para o Zoológico de Brasília em si. “É uma oportunidade que temos de mostrar o nosso trabalho cotidiano com os animais, muitas vezes que o público, mesmo visitando, não consegue ou não tem a oportunidade de presenciar”, observa.

Programação para crianças

Além das lives semanais no Instagram, o Zoológico de Brasília também iniciou a divulgação de vídeos com atividades educativas e de entretenimento voltadas exclusivamente para o público infantil, relacionadas à educação ambiental, um dos pilares do trabalho da FJZB.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O primeiro episódio da série vai mostrar como se fazer origamis de animais selvagens. O próximo, já em produção, será um vídeo de fantoches.

Serviço:

Quartas-feiras, 14h: lives no perfil do Instagram (@zoobrasilia)

Sextas-feiras: divulgação de vídeos com atividades infantis

Siga o Zoológico nas redes sociais: Facebook / Instagram

Agência Brasília